Dove vedere in tv le partite di calcio Inter-Juventus (Supercoppa Italiana), Barcellona-Real Madrid (Semifinale Supercoppa Di Spagna), Atalanta-Venezia (Coppa Italia), Tottenham-Chelsea (League Cup) e tutte le altre di oggi mercoledì 12 gennaio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:00 Tunisia-Mali (Coppa D’africa) – Discovery+

17:00 Mauritania-Gambia (Coppa D’africa) – Discovery+

17:30 Atalanta-Venezia (Coppa Italia) – Italia 1 in chiaro

20:00 Barcellona-Real Madrid (Semifinale Supercoppa Di Spagna) – Nove

20:00 Guinea Equatoriale-Costa D’avorio (Coppa D’africa) – Discovery+

20:45 Tottenham-Chelsea (League Cup) – Dazn

20:45 West Ham-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Diretta Inter-Juventus (Supercoppa Italiana) – Canale 5 in chiaro

Il Derby d’Italia stavolta vale la Supercoppa Italiana, trofeo in palio tra Inter e Juventus che si affrontano al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano in gara unica.

A sfidarsi, come sempre, sono i campioni d’Italia in carica e la squadra che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia. Sarà Daniele Doveri l’arbitro della sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus in programma mercoledì sera a San Siro. L’arbitro romano sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Ranghetti.

Diretta Inter-Juventus trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Dove vedere Inter-Juventus Streaming? Sarà visibile anche in streaming tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l’applicazione su smartphone o tablet.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.