Inter-Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Il Derby D’Italia n° 175 in Serie A è il Big Match della 18a giornata: posticipo delle 20:45 di oggi domenica 17 gennaio 2021. Ottimo momento di forma per la Juventus di Andrea Pirlo (4 in classifica con 33 punti dopo 16 partite giocate), che ha vinto le ultime tre partite di campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo, e che oggi ha la possibilità di scavalcare la Roma con 34 punti dopo la sconfitta del derby contro la Lazio e avvicinarsi ulteriormente all’Inter (seconda con 37 punti). I nerazzurri invece, dopo otto vittorie consecutive, hanno raccolto solo un punto tra Sampdoria e Roma scivolando a -3 dal Milan. Andiamo a scoprire dove vedere Inter-Juventus streaming e diretta tv.

Inter-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Pochi dubbi di formazione in casa Inter: Vidal per completare il trio in mezzo al campo insieme a Brozovic e Barella, anche se gli esami per Sensi (fermatosi nel riscaldamento a Firenze per un affaticamento) hanno escluso problemi muscolari e potrebbe essere a disposizione. Young e Perisic si contendono la fascia sinistra. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro.

In casa Juventus, se Alex Sandro e Cuadrado dovessero negativizzarsi e recuperare in extremis potrebbero andare in panchina. Largo dunque a Chiesa e Frabotta sugli esterni. Chiellini titolare al fianco di Bonucci al centro della difesa. In attacco torna la coppia Ronaldo-Morata. Chiesa e McKennie quasi completamente recuperati e dunque titolari.

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti, Sensi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt, Paulo Dybala.

Inter-Juventus Diretta: Canale tv e dove vederla.



La partita di calcio Inter-Juventus in diretta tv su Sky Sport Uno (Canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

La Juventus è l’unica squadra contro cui Antonio Conte ha sempre perso da allenatore in Serie A: tre sconfitte su tre. Marcelo Brozovic ha servito almeno un assist in tutte le ultime quattro presenze di Serie A: nessun giocatore dell’Inter ha fatto meglio nella competizione da quanto Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Inter-Juventus in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La prossima sarà la 150a presenza in Serie A per Federico Chiesa della Juventus, potrebbe tagliare questo traguardo a 23 anni e 84 giorni, diventando il terzo giocatore di movimento italiano più giovane a riuscirci tra chi ha esordito nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Antonio Cassano (22 anni, 230 giorni) e Alberto Gilardino (22 anni, 314 giorni).

Inter-Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

La Juventus è l’unica squadra contro cui l’Inter non ha ottenuto successi in Serie A da inizio del 2017: nel periodo due pareggi e cinque sconfitte.

Inter-Juventus, gli highlights dell’ultima volta

Perchè vedere Inter-Juve: Romelu Lukaku vs CR7 Cristiano Ronaldo.

Questa sarà la sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A. Per l’Inter Romelu Lukaku (a quota 12) e per la Juventus Cristiano Ronaldo (15). I due hanno realizzato insieme 27 reti nel torneo in corso, ben 12 squadre hanno segnato meno gol.