Ultime Notizie » bonucci » Meme Bonucci e “fallo tattico” alla fine di Inter-Juve

Bonucci era pronto a entrare in campo alla fine della Supercoppa Inter-Juventus per calciare i rigori, ma all’ultima azione, all’ultimo secondo di gioco è arrivato il gol partita di Sanchez che ha fatto scatenare da una parte l’apoteosi dei tifosi nerazzurri al Meazza, e dall’altra la rabbia di quelli bianconeri. Lo stesso Bonucci è stato inquadrato in diretta mentre aveva qualcosa da ridire al segretario dell’Inter Mozzillo, un atteggiamento definito da molti come “arrogante” e “antisportivo”, come accaduto anche in altre circostanze, sempre in campo, nell’arco della sua carriera.