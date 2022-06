Ultime Notizie » Esplorazione Spazio » Spazio News: Pianeti Erranti usati per Viaggi Interstellari, anche dagli Alieni

Una ricercatrice astrofisica propone l’uso dei pianeti erranti come ‘mezzi di trasporto’ per localizzare altri sistemi solari.

Verrà il momento in cui pianeti come Mercurio, Venere e la Terra (e probabilmente Marte) incontreranno la loro inevitabile fine. Il sole diventerà una mostruosa gigante rossa che li divorerà. Di fronte a questo scenario apocalittico, gli esseri umani troveranno necessario conquistare altri luoghi dell’universo per fuggire e preservare la propria specie.

Ma come fare viaggi interstellari se non abbiamo ancora le condizioni per lasciare questo sistema solare a bordo di una nave spaziale che ci porterà verso un’altra destinazione? La risposta potrebbero essere i pianeti erranti, secondo la tesi di una ricercatrice.

Cosa sono i pianeti erranti e in che modo ci aiuterebbero a viaggiare nello spazio?

Irina Romanovskaya è professoressa di fisica e astronomia allo Houston Community College. Di recente ha pubblicato un articolo intitolato Migration of Extraterrestrial Civilizations and Stellar Colonization: Implications for SETI e SETA, in cui Romanovskaya propone che i pianeti erranti, noti anche come pianeti ribelli, potrebbero essere la migliore alternativa per viaggiare nello spazio invece delle astronavi.

Un pianeta errante non appartiene a nessuna galassia, cioè non è legato all’attrazione gravitazionale di nessun sole. Pertanto, si muovono completamente a proprio agio attraverso lo spazio. Quasi come se fosse un’astronave pronta per essere imbarcata. A dire il vero questo concetto potrebbe essere usato al contrario, cioè anche da civiltà aliene con intenzioni anche ostili per colonizzare il nostro sistema solare.

Migrazione interstellare e colonizzazione interstellare

Una civiltà che ha le conoscenze adeguate per localizzare uno di questi pianeti potrebbe colonizzarlo. In seguito si potrebbe usarlo usata come rifugio o mezzo di trasporto temporaneo per trovare un sistema solare con un pianeta abitabile. Una volta individuata questa destinazione, l’umanità potrebbe lasciare il pianeta errante per colonizzare la nuova casa. Romanovskaya scive:

“Propongo che i pianeti di fluttuazione libera possano essere usati dalle civiltà extraterrestri come trasporto interstellare per raggiungere, esplorare e colonizzare i sistemi planetari”.

E durante la ricerca di altre civiltà, questi sforzi potrebbero lasciare dietro di sé firme tecnologiche e artefatti.

“Propongo possibili tecnofirme e artefatti che potrebbero essere prodotti da civiltà extraterrestri utilizzando pianeti di fluttuazione libera per la migrazione interstellare e la colonizzazione interstellare, nonché strategie per la ricerca delle loro tecnofirme e artefatti”.

Dove sono quei pianeti erranti?

Nel 2021, un team di ricercatori ha annunciato la scoperta di tra 70 e 170 pianeti erranti, di dimensioni simili a Giove, in una regione della Via Lattea. Un anno prima, nel 2020, uno studio suggeriva che nella nostra galassia potrebbero esserci fino a 50 miliardi di pianeti ribelli. La maggior parte di loro viene espulsa dai loro sistemi solari a causa di eventi gravitazionali, ma alcuni possono formarsi per accrescimento, come fanno le stelle.

Eventuali problemi in caso di raggiungere un Pianeta Errante

Non sarebbe affatto facile. I pianeti erranti sono solitamente luoghi che non ricevono abbastanza energia da nessuna stella vicina e di solito sono luoghi freddi dove la vita non esiste. Forse si potrebbe scegliere un pianeta nano che abbia già una fonte di calore interna naturale, altrimenti sarebbe difficile generare un adeguato calore interno.

Romanovskaya: “Così, invece di fare dei pianeti fluttuanti la loro casa permanente, le civiltà extraterrestri userebbero i pianeti erranti come trasporto interstellare per raggiungere e colonizzare altri sistemi planetari”.

Sebbene l’astrofisica sottolinei che “i pianeti erranti possono fornire una gravità superficiale costante, grandi quantità di spazio e risorse. I pianeti ribelli con oceani superficiali e sotterranei possono fornire acqua come risorsa consumabile e come protezione dalle radiazioni spaziali“.

La fantasia delle navi generazionali

Romanovskaya è consapevole che l’attesa dell’arrivo di un pianeta errante potrebbe richiedere centinaia o migliaia di anni. Invece, propone che un gigantesco planetoide o asteroide potrebbe essere usato per questo scopo. Tutto consisterebbe nel posizionare dei propulsori per deviare il corso di questo oggetto spaziale nell’orbita corretta.

D’altra parte, i film e i romanzi di fantascienza hanno riempito la nostra immaginazione (e speranze) con le cosiddette navi generazionali. Si tratta di navi colossali con la capacità di ospitare intere generazioni di umani che moriranno e nasceranno fino a raggiungere un pianeta abitabile. Tuttavia, questo è qualcosa che è ancora nel regno della fantasia.

Ecco perché affrontare il discorso del pianeta errante sembra essere l’opzione più praticabile finora, sempre secondo la tesi di Irina Romanovskaya.