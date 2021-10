Ultime Notizie » Alieni » Primo Viaggio su un Esopianeta? Possibile contatto umano con Alieni in futuro

Gli umani potranno camminare su Marte in meno di 20 anni, probabilmente entro il 2038. Inoltre, si stima che prima della fine del secolo, tra il 2076 e il 2086, calpesteranno anche almeno un satellite dei pianeti giganti, Giove o Saturno. Sono le previsioni apparse in un articolo scritto da due scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA e un ricercatore indipendente, anch’esso degli Stati Uniti.

Il prossimo passo nelle esplorazioni spaziali che le loro previsioni includono sarebbe quello di avventurarsi nel sistema planetario più vicino, Proxima Centauri (4,2 anni luce dalla Terra), qualcosa che potrebbe accadere intorno all’anno 2254.

Intanto, per il 2383, le proiezioni riservano l’impresa del primo contatto con un’altra forma di vita intelligente, tenendo conto che il punto più vicino dove gli astronomi considerano probabile la presenza di vita complessa si trova a circa 14.000 anni luce dalla Terra e non nelle destinazioni menzionato nei termini precedenti.

Le date approssimative sono il risultato di una serie di equazioni elaborate e applicate dal supervisore e scienziato principale di un gruppo di ricerca della Sezione di Scienze della Terra del Jet Propulsion Laboratory, Jonathan Jiang, e dai suoi collaboratori.

Colonizzazione spaziale

Il loro studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista Galaxies ed è disponibile su Internet nella sua versione prestampata. È uno dei primi a mettere voli in luoghi lontani come altre stelle dal regno della

Gli autori sono ottimisti sulla colonizzazione di mondi lontani, assicurando che “è alla portata dell’umanità”, la cui scelta – assicurano – costituirà una “risposta della Terra al paradosso di Fermi“, idea che sottolinea la contraddizione tra le stime di un’alta probabilità che altre civiltà intelligenti esistano nell’universo osservabile e la mancanza di prove al riguardo.

Tuttavia, la sua previsione per la prima discesa umana sulla superficie di Marte non è così ottimista come il programma di esplorazione spaziale cinese, che cerca di mettere un uomo su Marte entro il 2033, cioè cinque anni prima della data proposta dallo studio.

Il capo del lavoro della NASA, il suo amministratore Bill Nelson, ha detto qualche giorno fa che anche lui non ha escluso l’esistenza della vita oltre la Terra, perché “il nostro universo è molto grande e ci sono teorie che potrebbero esserci altri universi“.