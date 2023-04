Ultime Notizie » asteroidi » Missione Lucy: prime Foto di Asteroidi Troiani dalla Sonda Spaziale della NASA

La sonda spaziale Lucy della NASA ha visto per la prima volta alcuni degli oggetti che intende indagare da una distanza di oltre 530 milioni di chilometri. La sonda segna la prima missione per studiare nove asteroidi troiani che condividono l’orbita di Giove e due nella fascia principale tra Marte e il gigante gassoso. Finora ha catturato immagini e video degli asteroidi Eurybates, Polymele, Leucus e Orus, come riferito dall’agenzia spaziale.

Inviata nell’ottobre 2021, Lucy ha utilizzato il suo imager ad alta risoluzione, l’LORRI, per catturare le sue prime visioni di questi quattro oggetti il ​​25-27 del mese scorso. Per quanto riguarda gli asteroidi, la sonda è più di tre volte la distanza dalla Terra al Sole. Le immagini di Eurybates sono state scattate in un arco di 6,5 ore, mentre quelle di Polymele, in circa 2,5 ore.

Da parte sua,è stato seguito per 2 ore eper 10 ore.

Sebbene gli asteroidi siano ancora solo singoli punti di luce in queste immagini, visti su uno sfondo di stelle lontane, i dati aiuteranno il team a scegliere i tempi di esposizione per le osservazioni ravvicinate di Lucy ai suoi obiettivi.

La missione è progettata per misurare come questi asteroidi troiani riflettono la luce ad angoli superiori a quelli osservabili dalla Terra. Lucy volerà da loro nel 2027 e nel 2028. Gli scienziati sperano che la missione ci fornisca maggiori informazioni su come si è formato il sistema solare.