Shakira e Gerard Piqué si separano dopo 12 anni di relazione

La cantante colombiana Shakira e il calciatore spagnolo Gerard Piqué hanno annunciato questa mattina di essere in procinto di separarsi, dopo 12 anni di relazione. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”, si legge in un comunicato diffuso dall’agenzia di comunicazione dell’artista.

In precedenza, è stato riferito che il motivo di questa decisione era una presunta infedeltà del giocatore del Barcellona con Nuria Tomas, ​​per il quale Piqué è stato costretto a lasciare la sua casa, e poche settimane fa si è trasferito nella sua casa come single. Allo stesso modo, è stato annunciato che hanno già assunto avvocati per avviare la separazione, poiché, sebbene non siano sposati, sono una coppia di fatto, condividono i beni e chiedono l’affidamento dei loro due figli.

Chi è Nuria Tomas?

Nuria Tomás è una rinomata donna d’affari e attrice della televisione spagnola, modella e figlia dell’uomo d’affari Enrique Tomás, proprietario dell’impero del prosciutto che fattura più di 60 milioni di euro all’anno.

La modella era sulla bocca dei media quando si parlava di una possibile infedeltà da parte del giocatore Gerard Piqué, che aveva già conosciuto Shakira. Nonostante fossero tutte indiscrezioni, la coppia transatlantica ha già detto che la cotta c’era stata prima di andare in Sud Africa e quando il rapporto con Nuria era ancora in vigore.

Nuria Tomás ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore Agus Puig Gibernau, con il quale si è sposata il 23 ottobre 2020, nel mezzo della pandemia Covid. Purtroppo ha subito un aborto nel suo primo tentativo di avere figli, ma alla fine ha avuto il suo primo bambino che ha chiamato Apolo, che ama molto e di cui si vanta nei social network.