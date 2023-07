Ultime Notizie » Diretta Sinner Djokovic » Wimbledon 2023: Sinner eliminato da Djokovic in semifinale, adesso si gioca Alcaraz-Medvedev

Aggiornamento Tennis Live – Jannik Sinner esce sconfitto nella prima semifinale di Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic, con il punteggio finale di 6-3, 6-4, 7-6, in un match durato 2 ore e 46 minuti. Djokovic, giunto così alla sua 9 finale a Londra, e la numero 35 a livello Slam, sfiderà il vincente di Alcaraz-Medvedev, che si sta giocando in questo momento, cercando l’ottavo trionfo che gli farebbe eguagliare il record di successi qui a Wimbledon di Roger Federer.

STREAMING LIVE TENNIS – Tra pochi istanti la super sfida tra il tennista italiano Jannik Sinner, il numero uno in Italia e ottavo nella classifica mondiale Atp, e l’attuale numero due al mondo, il serbo Novak Djokovic, match valido per la prima semifinale del prestigioso torneo di tennis di Wimbledon 2023. A seguire il n° 1 del mondo, Carlos Alcaraz, sfiderà il russo Daniil Medvedev (3° nel ranking mondiale).

Piove a Wimbledon e le previsioni danno pioggia nel pomeriggio, quindi si giocherà Indoor, sotto il tetto del campo Centrale.

Jannik Sinner, dopo aver staccato un sostanzioso assegno per giocare la semifinale, punterà oggi di conquistare la prima finale Slam in carriera.

Dove vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Sinner-Djokovic si giocherà oggi venerdì 14 luglio 2023 per gli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon 2023 nel Campo Centrale, a partire dalle ore 14:30 taliano. Verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo). In streaming online su Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).