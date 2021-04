Ultime Notizie » Atp Masters » Sinner Djokovic Live Streaming Tennis Montecarlo, dove vederla in Diretta TV

DIRETTA LIVE TENNIS – Si gioca oggi Sinner Djokovic (in live streaming su Sky): il giovane azzurro contro il numero uno del mondo sulla terra rossa del Principato, Atp Montecarlo. Nel secondo turno del torneo di tennis l’italiano Jannik Sinner (19 anni e numero 22 al mondo dopo la sconfitta nella finale del Master 1000 di Miami), che ha superato lo spagnolo Ramos Vinolas al primo turno, incontra Novak Djokovic (34 anni il prossimo 22 maggio e 18 Slam) il quale torna in campo 52 giorni dopo la finale dell’Australian Open vinta con Daniil Medvedev, ieri positivo al

Dove vedere Sinner Djokovic Live Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta

Covid.

Il secondo turno del torneo di tennis di Montecarlo Sinner Djokovic in diretta tv sui canali di Sky Sport Arena (canale 204). Live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link skygo.sky.it) ed a pagamento per tutti con NowTV (link www.nowtv.it), oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv. Il match si giocherà dopo quello delle 11, Caruso-Rublev, oggi mercoledì 14 aprile 2021.