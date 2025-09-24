Mara Venier come De Martino, duro colpo dopo la puntata di Domenica In: è accaduto anche a lei

La nuova stagione televisiva si presenta ricca di sfide e colpi di scena, con protagonisti sia volti noti sia nuove formule di intrattenimento.

Nel panorama televisivo italiano di domenica 21 settembre, si è consumata una nuova sfida tra le due ammiraglie Rai 1 e Canale 5, che ha visto protagonisti programmi iconici come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, oltre al confronto diretto tra la rinnovata edizione di Domenica In e Verissimo.

I dati Auditel di ieri raccontano un duello serrato sia in access prime time sia nel pomeriggio, con risultati che offrono spunti interessanti sullo scenario attuale della televisione generalista.

La sfida in access prime time: Canale5 si conferma leader

La gara tra La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, e Affari Tuoi con Stefano De Martino, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti dagli italiani all’ora di cena. Domenica 21 settembre, la trasmissione Mediaset ha prevalso con 4.445.000 spettatori e uno share del 25,5%, distanziando di poco il gioco dei pacchi di Rai1, che ha registrato 4.153.000 spettatori con il 23,9% di share.

La differenza tra i due programmi si è assottigliata, meno di due punti percentuali di share, con La Ruota della Fortuna che ha terminato la sua diretta circa dieci minuti dopo Affari Tuoi, confermando la tenuta della fascia access prime time di Canale5.

Domenica In contro Verissimo: il primo confronto stagionale nel pomeriggio

Il pomeriggio televisivo ha visto un acceso confronto tra la nuova edizione corale di Domenica In, guidata da Mara Venier insieme a Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, e Verissimo di Silvia Toffanin.

La prima parte di Domenica In ha raccolto 1.831.000 spettatori con il 17,1% di share, mentre la seconda parte ha ottenuto 1.411.000 spettatori con il 14,6%. Sul fronte Mediaset, Verissimo ha fatto registrare 1.581.000 spettatori con il 17,3% di share nella prima parte e 1.542.000 spettatori con il 16,4% nella seconda, evidenziando un calo rispetto all’esordio della scorsa settimana.

Durante la puntata, Teo Mammucari ha ironizzato su Canale5 con un riferimento alla “valletta” di La Ruota della Fortuna, Samira Lui, sottolineando una nuova dinamica di confronto in termini di stile e contenuti tra le due reti. Le soap Beautiful e La forza di una donna hanno sostenuto la sfida, con quest’ultima che ha superato Rai1 nelle rispettive fasce di sovrapposizione, raggiungendo 1.912.000 spettatori e il 18,7% di share.

Prime time: Rai1 tiene con la fiction, Canale5 insegue con la soap

Nella prima serata, Rai1 ha schierato il primo episodio di Balene – Amiche per sempre, che ha raccolto 2,8 milioni di spettatori con il 19,4% di share, confermando la forza delle fiction di qualità nel palinsesto della rete ammiraglia. Canale5 ha risposto con un nuovo episodio della soap La notte nel cuore, seguito da 2.157.000 spettatori con il 16,6% di share.

Ascolti delle altre reti generaliste

Anche le altre reti Rai e Mediaset hanno offerto programmi di rilievo. Rai2 ha proposto la versione serale di BellaMa’, con 411.000 spettatori e il 2,6% di share, mentre Rai3 ha trasmesso un nuovo episodio di Presa Diretta – La sanità del futuro, seguito da 923.000 spettatori (5,9%). Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano ha ottenuto 537.000 spettatori (4,7%), mentre Italia1 con Le Iene ha raggiunto 1.019.000 spettatori (9,4%). Su La7, il film Monuments Men ha raccolto 461.000 spettatori (3%).

L’andamento degli ascolti di ieri testimonia come la competizione tra Rai1 e Canale5 rimanga serrata, con programmi storici che continuano a confrontarsi sul terreno di gioco del gradimento del pubblico italiano.