Oroscopo, arrivano giorni di fuoco per questi due segni: uno al top, l’altro nel baratro

Le stelle, con tutte le loro sfumature, accompagnano così l’ingresso nell’autunno, invitando ciascuno a cogliere le energie in gioco.

Con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico e importanti transizioni astrali in arrivo, la settimana dal 15 al 21 settembre si prospetta decisiva per molti segni zodiacali.

Tra eclissi solare e ingressi planetari, le stelle indicano un periodo di grandi opportunità ma anche di sfide da affrontare con equilibrio e determinazione.

Settimana astrologica tra eclissi, ingressi planetari e nuove energie

Il 18 settembre Mercurio entrerà nel segno della Bilancia, portando comunicazioni più armoniose e collaborazioni produttive, mentre il 19 Venere farà il suo ingresso in Vergine, intensificando l’attenzione ai dettagli nei rapporti affettivi e professionali.

Il 21 settembre sarà una giornata cruciale con l’Eclisse Solare e la Luna Nuova in Vergine, un evento che favorirà nuovi inizi e progetti concreti, soprattutto per chi si sente pronto a lasciare il passato alle spalle.

Miss Webboh, esperta di astrologia, sottolinea come questa settimana sarà decisiva per diversi segni, con alti e bassi che richiederanno pazienza, organizzazione e soprattutto la capacità di ascoltare il proprio istinto.

I segni al top e quelli in difficoltà: la classifica settimanale

Al vertice della classifica troviamo la Vergine, che grazie ai transiti favorevoli vivrà una settimana ideale per concretizzare progetti e ricevere risposte attese da tempo. È il momento perfetto per festeggiare i traguardi raggiunti e non lasciarsi sfuggire le occasioni importanti. Miss Webboh consiglia di non perdere nemmeno una possibilità e di mantenere alta l’attenzione su ogni dettaglio.

Subito dietro, con punteggio massimo, c’è lo Scorpione, che si trova in una fase di svolta positiva. L’impegno profuso in passato comincia a dare i suoi frutti con nuove opportunità da cogliere al volo. Anche le relazioni personali si fanno più mature, eliminando tensioni e favorendo confronti costruttivi. È fondamentale allontanare da sé situazioni tossiche per mantenere l’energia positiva.

Ottimo momento anche per l’Acquario, che vedrà riaffiorare vecchie amicizie e riceverà riconoscimenti per le idee innovative. La settimana è ricca di sorprese e invita a osare senza paura, aprendo la strada a nuovi scenari sia nella vita sociale che professionale.

Al contrario, i Gemelli chiuderanno la classifica. La confusione generata da troppi impegni potrebbe rallentare i progressi, ma con un po’ di ordine negli spazi personali e mentali la situazione potrà migliorare. La raccomandazione è quella di non trascurare i propri doveri e di fare pulizia, sia fisica che psicologica, per ripartire con maggiore slancio.

Anche il Leone dovrà fare attenzione: sebbene la partenza scolastica sia promettente, le tensioni nel gruppo di amici potrebbero creare conflitti. È fondamentale affrontare i problemi con coraggio e chiarezza per evitare che gelosie e incomprensioni minino l’equilibrio emotivo.

Consigli preziosi per affrontare la settimana

Per tutti i segni, l’invito è a fidarsi dell’istinto, a mantenere una routine equilibrata e a non lasciarsi sopraffare dalle emozioni negative. La collaborazione sarà una parola chiave, soprattutto per la Bilancia, che potrà rafforzare i rapporti sociali e chiarire vecchi malintesi aprendo la porta a nuove amicizie.

Il periodo è favorevole anche per il Cancro, che grazie alla sua organizzazione diventerà un punto di riferimento importante per il gruppo, e per il Toro, che si conferma in grande forma con una chiara visione dei propri obiettivi.

Infine, i Pesci riceveranno ispirazione dalle stelle per manifestare i propri sogni, ma dovranno anche saper mettere dei limiti per evitare pressioni eccessive da parte degli altri.