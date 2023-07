Ultime Notizie » Annunci pubblicitari » Ezoic annuncia la fine del Programma di affiliazione per editori digitali

Ezoic, la piattaforma software per editori digitali che automatizza e semplifica layout e annunci pubblicitari AdSense, ha annunciato la fine del suo Programma di affiliazione a partire dal 14 agosto 2023. Hanno espresso gratitudine per il supporto e l’impegno dei membri del programma e hanno assicurato che le commissioni e i pagamenti di affiliazione verranno effettuati per gli importi guadagnati prima della data di chiusura del programma. È stata data l’indicazione di aggiornare il metodo di pagamento registrato per ricevere il pagamento finale entro la fine di agosto. Ezoic ha ringraziato i partner affiliati e si è detto entusiasta di esplorare future opportunità insieme.

L’email che Ezoic ha inviato ai loro affiliati

“Caro membro del programma di affiliazione,

Desideriamo informarti di un avviso importante relativo al Programma di affiliazione Ezoic (il “Programma”). Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di interrompere il Programma, a partire dal 14 agosto 2023.

Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per il vostro supporto e dedizione come membro stimato del programma di affiliazione Ezoic.

Il tuo duro lavoro e i tuoi contributi sono stati determinanti nel guidare il successo di Ezoic e apprezziamo davvero il tuo impegno nel promuovere i nostri servizi.

Durante i restanti giorni del Programma, puoi continuare a utilizzare il Programma come di consueto. Tutte le commissioni e i pagamenti di affiliazione per gli importi guadagnati prima della data di cessazione del Programma saranno effettuati in conformità con i termini del Programma, inclusa la soglia di pagamento applicabile. Si prega di fare riferimento ai Termini di affiliazione Ezoic per qualsiasi domanda riguardante i termini e le condizioni del Programma.

Per ricevere un pagamento tempestivo, assicurati che il metodo di pagamento registrato sia aggiornato. Per gli idonei, dovresti aspettarti di ricevere il pagamento finale nell’ambito del Programma alla fine di agosto.

Grazie ancora per la fiducia e la collaborazione come affiliato Ezoic. Apprezziamo le relazioni che abbiamo costruito con i nostri partner affiliati e l’impatto che hai avuto.

Non vediamo l’ora di esplorare insieme opportunità future.

Cordiali saluti”.