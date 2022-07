Ultime Notizie » Diretta Sinner Djokovic » Tennis Wimbledon: SINNER DJOKOVIC Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV da Londra

Aggiornamento Tennis Wimbledon – Continua alla grande il sogno di Jannik Sinner di battere Novak Djokovic nel quarto di finale del torneo di Londra. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, il giovane tennista italiano si è aggiudicato anche il secondo con il punteggio di 6-2. Ricordiamo che Sinner non ha mai battuto un Top 5 del tennis mondiale. La semifinale è più vicina adesso.Di seguito dove poter vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis e diretta tv.

Aggiornamento Tennis Wimbledon – A Londra Jannik Sinner ha vinto il primo set su Novak Djokovic. Sotto per 1-4 Sinner è riuscito a rimontare e vincere con il punteggio di 7-5. Di seguito dove poter vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis e diretta tv.

STREAMING LIVE TENNIS – L’azzurro Jannik Sinner sfida ai quarti di finale del torneo di Tennis di Wimbledon 2022, il 20 volte campione Slam

Novak Djokovic , nel remake del 2° turno dell’edizione 2021 del Masters di Montecarlo, terminato 6-4 6-2 a favore del campione serbo. Chi vince accederà alla semifinale dello Slam londinese. Si gioca oggi Martedì 5 luglio 2002 sul prato verde del Centre Court di Londra, con il primo match che inizierà alle ore 14:30 italiane.

Sinner (numero 10) agli ottavi ha eliminato Alcaraz con il punteggio di 6-1 6-4 6-7 6-3, mentre Djokovic (numero 1) ha superato van Rijthoven con il risiltato di 6-2 4-6 6-1 6-2.



Dove vedere Sinner-Djokovic Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Sinner-Djokovic quarto di finale del torneo di tennis di Wimbledon 2022 verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming online su Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).