Dove vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 12 marzo 2022 alle ore 18 italiane per la 29a giornata di Serie A 2021-22.

La Vecchia Signora (attualmente 4a in classifica con 53 punti) arriva al Luigi Ferraris di Marassi (Genova) con l’intenzione di seguire la striscia positiva e rafforzare il quarto posto. Del resto lo stesso Allegri in conferenza stampa ha dichiarato che “la Sampdoria (15a con 26 punti) in casa è un’altra squadra, dobbiamo stare attenti. Dybala sta meglio e può tornare in Champions. Settimana intensa in un momento decisivo”. La gara d’andata all’Allianz Stadium di Torino si è chiusa sul risultato di 3-2 in favore di Madama: reti di Dybala, Bonucci e Yoshida nel primo tempo, seguiti dagli acuti nella ripresa di Locatelli e Candreva. Di seguito le informazioni per vedere Sampdoria-Juventus streaming gratis e diretta tv.

La Sampdoria è la vittima preferita di Dusan Vlahovic in Serie A: l’attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in cinque partite contro i blucerchiati, inclusa una doppietta al Ferraris nella vittoria per 5-1 della Fiorentina il 16 febbraio 2020.

⚽ Dove vedere Sampdoria-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Sampdoria-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni, affiancato in cabina di commento da Marco Parolo.

La Juventus ha vinto tutte e tre le partite stagionali disputate con il centrocampo titolare formato da Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot: l’ultima contro lo Spezia in campionato, quella in Coppa Italia contro la Fiorentina e l’altra in Coppa Italia proprio contro la Sampdoria, terminata 4-1 per i bianconeri (18 gennaio 2022).

⚽ Sampdoria-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Sampdoria-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

La Sampdoria ha subito quattro degli ultimi sette gol in campionato nel primo quarto d’ora di gioco: in generale i blucerchiati hanno concesso ben 10 reti in questo lasso temporale nella Serie A in corso, meno solo di Empoli e Salernitana (entrambe 11).

Sampdoria-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Samp: Giampaolo potrà contare su Ekdal che nei giorni scorsi aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare ma che dovrebbe partire dalla panchina. Per questa ragione avanza l’ipotesi di una linea a tre a centrocampo con Rincon affiancato da Candreva e Thorsby. In difesa mancherà lo squalificato Murru, al suo posto toccherà ad Augello.

In attacco Quagliarella e Caputo, con Sensi alle loro spalle.

In casa Juve: De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto in gruppo l’intera seduta d’allenamento del giovedì mattina e torneranno a disposizione. Anche Cuadrado, che era rimasto fuori un paio di giorni per un attacco febbrile, ha lavorato con la squadra ma potrebbe andare in panchina: dentro Kean. Possibile turno di riposo per Vlahovic. Nessuna novità in difesa dove sono in odore di conferma Danilo e Pellegrini come terzini e De Ligt e Rugani al centro.

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Conti, Ferrari, Ekdal, Sensi, Trimboli, Vieira, Giovinco, Supriaha, Montevago. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Murru.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, De Winter, Akè, Miretti, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Dybala. Squalificati: Bernardeschi.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Vuolo – Bottegoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Alternativa Online per vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Sampdoria-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.