Plugin ufficiale per rendere WhatsApp Web più sicuro

Code Verify è il nome del nuovo plugin disponibile per FireFox, Edge e Chrome, un’estensione creata affinché il codice Web di WhatsApp possa essere costantemente verificato per verificare che non ci sia alcun tipo di minaccia. Whatsapp ritiene necessario questo plugin perché è relativamente facile modificare il codice per creare problemi di sicurezza nell’account dell’utente. Se abbiamo un virus sul computer, ad esempio, o un plugin dannoso, potrebbe essere eseguito un codice che altera la versione di WhatsApp Web, conferendogli qualche funzione pericolosa che rende i nostri messaggi meno sicuri.

Facciamo un esempio: un criminale informatico crea un plugin di Chrome che promette di aiutare una causa. L’utente lo installa, ma il plugin, oltre a fare quanto promesso, modifica il codice Web di Whatsapp, in modo che quando scriviamo un messaggio, viene inviato anche al computer del criminale.

Per evitare che ciò accada, il plugin ufficiale di WhatsApp verifica che il codice della sua versione web non sia stato modificato in alcun modo.

Tale confronto hash viene eseguito automaticamente, evitando così il lavoro che un utente dovrebbe fare per verificare il codice da solo.

Se tutto va bene, l’icona di Code Verify (tradotto significa verifica codice) rimane verde, ma se si verifica un problema durante il caricamento di Whatsapp Web diventa rossa, avvertendo così che un altro plugin sta tentando di modificare il codice della pagina. Il colore arancione è riservato per avvisare che il controllo non funziona, quindi la pagina dovrebbe essere aggiornata.

Se diventa rosso, devi verificarne il motivo e per questo si consiglia di disattivare il resto dei plugin fino a trovare quello che causa il problema.

Puoi installarlo dal Chrome Store o scaricare il suo open source su GitHub.