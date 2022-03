Ultime Notizie » Calcio Serie A » Serie A 29° turno: si gioca Sampdoria-Juventus, Milan-Empoli, Verona-Napoli e Torino-Inter. Orario Streaming, dove vederle

DIRETTA CALCIO – La Serie A si appresta a vivere le ultime giornate con una corsa serrata a tre tra Napoli Milan e Inter, ma anche con il possibile intruso chiamato Juventus che sta cavalcando una lunga serie di risultati utilizi consecutivi.

Un fine settimana da vivere in diretta streaming per vedere online soprattutto Sampdoria-Juventus, Milan-Empoli, Verona-Napoli e Torino-Inter. E’ la 29a giornata del campionato di Serie A (scarica il calendario), la 10a giornata del girone di ritorno. In programma ci sono anche Salernitana-Sassuolo, Spezia-Cagliari, Fiorentina-Bologna, Atalanta-Genoa, Udinese-Roma eil posticipo del lunedì sera Lazio-Venezia.

Di seguito il programma del turno 29 del massimo campionato italiano con orari e dove verranno mostrate le partite in streaming diretta tv.

Sabato 12 Marzo

15:00 Salernitana-Sassuolo (Serie A) – Dazn

15:00 Spezia-Cagliari (Serie A) – Dazn

18:00 Sampdoria-Juventus (Serie A) – Dazn

20:45 Milan-Empoli (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Domenica 13 Marzo

12:30 Fiorentina-Bologna (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Verona-Napoli (Serie A) – Dazn

18:00 Atalanta-Genoa (Serie A) – Dazn

18:00 Udinese-Roma (Serie A) – Daz

20:45 Torino-Inter (Serie A) – Dazn

Lunedì 14 Marzo

20:45 Lazio-Venezia (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)