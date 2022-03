Ultime Notizie » Calcio inglese » Manchester United Premier League: tripletta di CR7 Ronaldo affona il Tottenham di Conte

CR7 Cristiano Ronaldo nella storia! Era una partita di vita o di morte per la Champions League. E quando c’è così tanto in gioco e lui viene chiamato, si fa vivo. Cristiano Ronaldo (37 anni, è nato il 5 febbraio 1985) vestito da eroe per riportare il Manchester United nella TOP-4 in Premier League. Una tripletta del portoghese ha affondato il Tottenham di Antonio Conte che ha comunque disputato una buona partita all’Old Trafford. La prestazione degli uomini di Conte è stata però palesemente insufficiente. Risultato finale 3-2.

Il primo tempo è stato uno spettacolo. Il Tottenham era la squadra che dominava con il possesso palla e più occasioni, ma il Manchester United aveva Cristiano Ronaldo. E quando il portoghese si attiva e offre la sua versione migliore, fermarlo è impossibile.

Leggi anche > Quanto guadagna CR7 Cristiano Ronaldo per un post su Instagram

Prima, con un gran gol dal limite dell’area che porta sull’1-0. Più tardi, segnando il 2-1 dopo un gioco di Jadon Sancho. L’attaccante del Manchester United ha lasciato un degno primo tempo agli uomini di Conte all’Old Trafford. Ha messo in ombra l’ex Juve Kulusevski e ha reso inutile il gol di rigore di Harry Kane.

Secondo con un finale tremendamente eccitante. È stato difficile per il Tottenham rientrare dal tunnel degli spogliatoi e nonostante abbia dominato la partita, non ha creato occasioni.

Leggi anche > Cristiano Ronaldo ottiene il Guinness dei Primati di capocannoniere nelle partite internazionali

Timidamente trova il pareggio grazie a una scarsa respinta di Maguire che inganna completamente De Gea.

Tuttavia, quando il pareggio (assolutamente equo) si stava avvicinando al fischio finale, Cristiano Ronaldo è apparso di nuovo. Questa volta, il portoghese è salito al cielo di Old Trafford per suggellare la sua tripletta.

Un altro record per CR7 Cristiano Ronaldo: miglior marcatore di sempre

Qualcosa che, al di là dei tre punti, ha battuto parecchi record. Una lunga serie di successi personali che si sono aggiunti ai tre punti ottenuti:

Cristiano ha segnato una tripletta da giocatore di club in ciascuno degli ultimi 13 anni.

da giocatore di club in ciascuno degli ultimi 13 anni. 807 gol, miglior marcatore di sempre per gli archivi FIFA

Raggiunge 59 partite con tre o più goal.

E’ diventato il terzo giocatore a 37 anni o più a segnare più di una volta in una partita di Premier League dopo Teddy Sheringham (una volta) e Graham Alexander (due volte).

CR7 ha superato Ruud van Nistelrooy diventando il terzo capocannoniere del Manchester United in Premier League.

Cristiano Ronaldo, un esempio di sforzo e miglioramento per l’umanità!