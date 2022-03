Ultime Notizie » Calcio in TV » Seria A in TV: Sampdoria-Juventus Streaming Milan-Empoli Gratis, dove vederle Stasera. Oggi c’è Spezia-Cagliari

Dove vedere in tv le partite di calcioSampdoria-Juventus e Milan-Empoli di Serie A, Manchester United-Tottenham di Premier League, e tutte le altre di oggi sabato 12 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 Brighton-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football e Sky Sport 4K

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Lecce-Brescia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Reggina-Perugia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Ternana-Cosenza (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

14:00 Levante-Espanyol (Liga) – Dazn

14:30 Milan-Juventus (Coppa Italia Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Juventus Tv (Visibile Su Dazn), La7 e Timvision

15:00 Zona Gol Serie A – Dazn

15:00 Salernitana-Sassuolo (Serie A) – Dazn

15:00 Spezia-Cagliari (Serie A) – Dazn

15:00 Juventus-Verona (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Bologna-Genoa (Campionato Primavera) – Solocalcio

15:30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:00 Brentford-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Zona Gol Serie B – Dazn

16:15 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

16:15 Benevento-Crotone (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

16:15 Monza-Vicenza (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

16:15 Spal-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

16:15 Frosinone-Alessandria (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Helbiz

16:15 Pordenone-Como (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Helbiz

16:15 Granada-Elche (Liga) – Dazn

18:00 Diretta Sampdoria-Juventus (Serie A) – Dazn

29a giornata di Serie A: Sampdoria 15esima con 26 punti, Juventus 4a con 53 punti in classifica. Giampaolo potrà contare su Ekdal che nei giorni scorsi aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare ma che dovrebbe partire dalla panchina. Per questa ragione avanza l’ipotesi di una linea a tre a centrocampo con Rincon affiancato da Candreva e Thorsby. In difesa mancherà lo squalificato Murru, al suo posto toccherà ad Augello. In attacco Quagliarella e Caputo, con Sensi alle loro spalle. De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto in gruppo l’intera seduta d’allenamento del giovedì mattina e torneranno a disposizione. Anche Cuadrado, che era rimasto fuori un paio di giorni per un attacco febbrile, ha lavorato con la squadra ma potrebbe andare in panchina: dentro Kean. Possibile turno di riposo per Vlahovic. Nessuna novità in difesa dove sono in odore di conferma Danilo e Pellegrini come terzini e De Ligt e Rugani al centro.

Diretta Sampdoria-Juventus disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:00 Viktoria Plzen-Teplice (Czech Liga) – Onefootball

18:30 Manchester United-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K

18:30 Villarreal-Celta (Liga) – Dazn

18:30 Borussia M-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Action

19:08 New York City-Montreal (Mls) – Dazn

20:45 Diretta Milan-Empoli (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

29a giornata di Serie A: Milan 1° in classifica con 60 punti, Empoli 13° con 32 punti in classifica. Giroud, Ibrahimovic e Romagnoli si sono allenati in gruppo e dunque sono a disposizione. Hernandez out per squalifica, Florenzi favorito su Ballo-Touré per sostituirlo. Probabile ritorno da titolare per Diaz. Per questa gara torna a disposizione il difensore Ismajli, squalificato nel match pareggiato col Genoa. Sul fronte formazione, a parte gli infortunati che hanno terminato la stagione, tutti sono a disposizione e per il tecnico c’è l’imbarazzo della scelta. Non sono attesi grossi sconvolgimenti, solito ballottaggio tattico fra il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1.

Diretta Milan-Empoli sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Getafe-Valencia (Liga) – Dazn

21:00 Troyes-Nantes (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:55 Seattle Sounders-La Galaxy (Mls) – Dazn

