Dove vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis. Alle 20:45 di questa sera, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, come posticipo in chiusura della 2a giornata di Serie A, la Vecchia Signora di Allegri fa visita alla Samp di Giampaolo. Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris.

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta interna subita contro l’Atalanta per 2-0, mentre la Juventus ha avuto la meglio sul Sassuolo per 3-0 a Torino. Assente il grande protagonista della prima gara dei Bianconeri: non ci sarà infatti Angel Di Maria, infortunato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sampdoria-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

⚽ Dove vedere Sampdoria-Juventus in TV

Sampdoria-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Sampdoria-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato al commento da Marco Parolo. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Sampdoria-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Sampdoria-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sampdoria-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Giampaolo dá fiducia a Caputo davanti e conferma anche Sabiri e Djuricic.

Nella Juventus 4-3-3 con Cuadrado e Kostic ai lati di Vlahovic, ma dietro potrebbe perdere Bonucci: per lui un affaticamento muscolare al flessore già accusato col Sassuolo, al suo posto Gatti favorito su Rugani.

Abdelhamid Sabiri è stato al centro dell’azione in tutte e quattro le ultime partite casalinghe ufficiali della Sampdoria, ricevendo un cartellino giallo, ma anche facendo tre gol ed un assist. Nel frattempo, Dušan Vlahović ha segnato cinque gol nell’arco di quattro partite in carriera contro la Sampdoria giocate da titolare (2 vittorie, 2 sconfitte).

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Trimboli.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny.

⚽ Alternative per vedere Sampdoria-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Sampdoria-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Sampdoria-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.