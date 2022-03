Ultime Notizie » Come vedere Milan Empoli Streaming » Milan-Empoli Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis: 1-0 gol Kalulu 19′

Dove vedere Milan-Empoli Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 12 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane per la 29a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo il match Sampdoria-Juventus delle 18 si affronteranno anche Milan-Empoli. Il Milan di Stefano Pioli guida la classifica di Serie A con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, e in questo turno 29 riceverà la visita dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli che occupa il 13° posto a quota 32, con un cammino di 8 successi, 8 pareggi e 12 sconfitte. Di seguito le informazioni sapere dove vedere Milan-Empoli streaming gratis e diretta tv.

Olivier Giroud, che non è ancora riuscito ad andare a bersaglio con il Milan in due presenze di campionato consecutive, potrebbe diventare solamente il terzo francese della storia del Milan in grado di raggiungere la doppia cifra di marcature (attualmente è a otto gol) in un singolo torneo di Serie A, dopo Jean-Pierre Papin (13 reti nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2014/15).

⚽ Dove vedere Milan-Empoli Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Empoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan-Empoli su sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Milan-Empoli in tv anche con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca Sky è affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

⚽ Milan-Empoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW TV di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Olivier Giroud, assieme allo stesso Leão e a Zlatan Ibrahimovic, è il miglior realizzatore dei rossoneri in campionato con 8 centri stagionali. Meglio di lui ha fatto finora il bomber dell’Empoli Andrea Pinamonti, a segno 9 volte.

Milan-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan: Giroud, Ibrahimovic e Romagnoli sono a disposizione. Hernandez out per squalifica, Florenzi favorito su Ballo-Touré per sostituirlo. Più Messias di Saelemaekers. In casa Empoli: Per questa gara torna a disposizione il difensore Ismajli, squalificato nel match pareggiato col Genoa. Sul fronte formazione, a parte gli infortunati che hanno terminato la stagione, tutti sono a disposizione e per il tecnico c’è l’imbarazzo della scelta.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Empoli

Non sono attesi grossi sconvolgimenti, solito ballottaggio tattico fra il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic, Maldini, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Romagnoli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Marchizza. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Imperiale e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

L’Empoli è la squadra contro cui Franck Kessié vanta la miglior media gol in Serie A: quattro reti in cinque sfide (tra cui la doppietta nella gara di andata), un gol ogni 94 minuti di media contro i toscani.

Alternativa Online per vedere Milan-Empoli Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.

Sfida tra il giocatore che ha completato più dribbling in assoluto in questo campionato (Rafael Leão, 67) e il difensore che ha completato più dribbling in questa Serie A (Petar Stojanovic, 45).

Highlights della partita di andata

All’andata la partita Empoli-Milan terminò con il risultato di 2-4. Ecco gli highlights di quella partita: