Rover Perseverance verso l'esplorazione di Marte con Drone spaziale alla caccia di Vita Aliena.

La NASA ha lanciato dalla base di Cape Canaveral in Florida, una nuova missione spaziale con il suo rover “Perseverance” che raggiungerà Marte nel febbraio 2021. Progettato per cercare tracce di microbi alieni che potrebbero aver popolato il luogo più di 3,5 miliardi di anni fa. Il veicolo trasporta anche un mini elicottero (il primo drone spaziale) che tenterà di effettuare il primo volo di un dispositivo su un altro pianeta.

Il lancio è stato effettuato con un razzo Atlas V della United Launch Alliance alle 07:50 (11:50 GMT) di Cape Canaveral, in Florida, con le immagini trasmesse in diretta streaming via internet. Il Rover Perseverance non solo cercherà tracce di vita passata (magari quelle famose di una antica cività aliena), testerà tecnologie e cercherà risorse per una futura colonizzazione umana.

Se raggiunge il pianeta rosso intatto il 18 febbraio 2021, Perseverance sarà il quinto rover a compiere il viaggio dal 1997. Sono stati tutti americani fino ad ora, ma la Cina ha lanciato il suo primo rover marziano la scorsa settimana, che è previsto per l’atterraggio a maggio del 2021. “E’ la prima volta nella storia che la NASA ha dedicato una missione all’astrobiologia, la ricerca della vita”, rivela amministratore NASA. molto rischioso dal punto di vista delle possibilità di successo. Detto questo, sappiamo come sbarcare su Marte, l’abbiamo già fatto otto volte.”

Il prossimo anno Marte potrebbe avere tre rover attivi, con la curiosità cinese e americana, che hanno percorso 23 km sul pianeta dal 2012.

Elicottero a bordo: il drone spaziale Ingenuity

Il nuovo rover, costruito nel leggendario Jet Propulsion Laboratory della NASA nella città californiana di Pasadena, è una versione migliorata del Rover Curiosity: le sue sei ruote sono più forti, più veloci, più intelligenti e possono autopilotare 200 metri ogni giorno. Il veicolo è lungo tre metri, pesa una tonnellata, ha 19 telecamere, due microfoni – una novità – e un braccio robotico di due metri. Un generatore di plutonio caricherà le batterie.

Una volta su Marte, la NASA tenterà di lanciare il drone spaziale Ingenuity da 1,8 kg nell’aria marziana, denso come l’1% dell’atmosfera terrestre. L’obiettivo è dimostrare che è possibile espandere l’esplorazione umana sul pianeta rosso e avere un’altra visione espansa che può servire al movimento di robot autonomi.

La NASA è molto interessata all’esplorazione aerea planetaria, poiché i rover possono percorrere solo poche decine di chilometri nella loro vita e sono vulnerabili alle dune e ad altri rilievi, sebbene Perseverance sarà in grado di superare ostacoli alti 40 cm. Un primo drone (Dragonfly) verrà inviato nel 2026 a Titano, la più grande luna di Saturno.

La missione principale del robot NASA sarà quella di cercare tracce di vita passata.

Gli scienziati ritengono di avere prove del fatto che oltre 3 miliardi di anni fa, Marte era più caldo e coperto di fiumi e laghi, ingredienti che hanno dato vita a microbi sulla Terra . Più tardi, il pianeta rosso divenne freddo e secco, per ragioni che gli astronomi ancora non sanno. C’è chi afferma che Marte venne bombardata con armi nucleari, ricordando la famosa teoria di John Brandenburg

Perseverance raccoglierà anche trenta campioni di roccia tubolare, che una futura missione congiunta degli Stati Uniti e dell’Europa recupererà e porterà sulla Terra non prima del 2031.

La prova indiscutibile di una vita passata su Marte, se davvero esisteva, probabilmente non sarà confermata prima dell’analisi di quei campioni nel prossimo decennio.

Che vita si aspettano quelli della NASA

“Stiamo sicuramente cercando una forma di vita molto primitiva, non forme avanzate come scheletri o fossili di felce”, ha affermato Ken Farley, scienziato del progetto presso la Caltech University. La NASA prevede di sbarcare il Rover Perseverance nel cratere di Jezero, formato circa 3,5 miliardi di anni fa, e più precisamente in un luogo simile a un delta di un fiume.

Quelle caratteristiche geografiche si formano quando i fiumi depositano sedimenti alla loro bocca. “I delta sono ottimi posti per preservare la materia organica e altri tipi di biosignature“, ha affermato Tanja Bosak, membro del gruppo scientifico della missione e membro del MIT.

Il vantaggio di Marte, a differenza della Terra, è che la crosta non viene costantemente rinnovata dal movimento delle placche tettoniche. Sulla Terra è molto difficile trovare terra intatta per 3.000 milioni di anni.

“Marte conserva una geologia incredibilmente complessa e diversificata sulla sua superficie”, ha dichiarato Lori Glaze, capo dei programmi di esplorazione planetaria della NASA. L’intera storia del pianeta è stata incisa sulla sua superficie.

Più di 350 geologi, geochimici, astrobiologi, esperti di atmosfera e altri scienziati di tutto il mondo partecipano alla missione, che durerà almeno due anni e sicuramente molto più a lungo, data la grande resistenza dei rover precedenti.