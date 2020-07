Perché l'obesità è tanto rischiosa contro il COVID-19 quanto avere una malattia cronica.

Dall’inizio della pandemia di coronavirus, le persone con obesità sono state collocate tra coloro che sono a rischio per la malattia. Questo significa che hanno una maggiore possibilità di soffrire di una condizione grave o morire se infetto.

Già durante la pandemia di influenza H1N1 del 2009, era stato notato un forte legame tra obesità e scarsi risultati dei pazienti. Le persone con obesità avevano anche un aumentato rischio di morte durante le pandemie influenzali negli anni ’50 e ’60. Ma qual’è la causa?

Stephen O’Rahilly dirige l’Unità Malattie Metaboliche MRC presso l’Università di Cambridge ed è considerato uno dei principali ricercatori mondiali sull’obesità. Ed è stato dopo aver trascorso una settimana in un’unità di terapia intensiva a causa di un’infezione da SARS-CoV-2 che ha iniziato a indagare esattamente sull’obesità che rende la condizione così rischiosa.

Recentemente, il CDC statunitense ha modificato le sue categorie di rischio per COVID-19 e afferma che l’obesità è “un rischio tanto grande quanto avere un sistema immunitario indebolito o una malattia polmonare o renale cronica”. L’agenzia ha anche abbassato la soglia da cui inizia quel rischio: da un BMI di 40 a un BMI di 30.

Il cambiamento è avvenuto dopo che uno studio britannico su oltre 17 milioni di persone, ha scoperto che le persone con obesità grave avevano il doppio delle probabilità di morire per COVID-19 rispetto alle persone che non erano obese. Ciò era vero anche dopo che altri aspetti come l’età e il genere erano stati presi in considerazione. Lo studio ha anche scoperto che il rischio aumenta con il grado di obesità. Più una persona è anziana, maggiore è il rischio di morte per COVID-19.

O’Rahilly ritiene che una delle cause derivi dal fatto che il grasso produce e regola gli ormoni. “Ad esempio, le persone obese producono più di qualcosa chiamato proteine complementari, che possono scatenare la coagulazione del sangue incontrollata, che è un problema nei pazienti con COVID-19 grave”, ha spiegato.

Le persone con obesità hanno anche livelli ematici più bassi di un ormone chiamato adiponectina. Recenti studi sui topi mostrano che l’adiponectina protegge i polmoni. Inoltre, l’adiponectina aiuta anche a mantenere i vasi sanguigni puliti e aperti, motivo per cui O’Rahilly ha detto che se la persona ha livelli più bassi all’inizio, “ha maggiori probabilità di avere un’infiammazione polmonare durante un’infezione come quella causata da COVID -19”.

“Quindi, se l’interno dei tuoi vasi sanguigni è appiccicoso e un virus fa impazzire il tuo sistema immunitario e crea più coaguli di sangue, questo pone le basi per i blocchi”, ha detto l’esperto britannico. “Questi blocchi possono causare infarti, ictus e danni ai polmoni, tutti i problemi riscontrati nei pazienti con COVID-19”.

Per aggravare il problema, le persone con obesità sembrano avere più recettori ACE2 nelle loro cellule rispetto ad altri. I recettori ACE2 sono i gateway che il virus utilizza per infettare le cellule e quindi fare più copie di se stesso.

Uno studio recente ha scoperto che il tessuto adiposo ha più recettori ACE2 rispetto alle cellule polmonari. “Più ACE2 può significare più virus nel corpo”, ha detto Carl Lavie, MD, direttore medico della riabilitazione e prevenzione cardiaca presso la Ochsner Health di New Orleans, che ha osservato che “oltre a tutto ciò, esiste l’insulino-resistenza, che è più comune nelle persone obese e può ulteriormente attivare i recettori ACE2″.

L’insulina è un ormone fondamentale per mantenere i livelli di zucchero nel sangue. Nell’obesità e in altre condizioni, anche le cellule del corpo smettono di rispondere al messaggio di insulina di usare lo zucchero per produrre energia ed estrarlo dal sangue e invece immagazzinarlo come grasso. In risposta, il pancreas tenta di aumentare il volume producendo più insulina. Il problema è che l’insulina non influenza solo i livelli di zucchero nel sangue.

“Una delle cose che colpisce è il recettore ACE2 a cui si lega questo virus”, ha affermato Francis Finucane, MD, consulente endocrinologo presso il Galway University Hospital di Galway, in Irlanda. “Se sei insulino-resistente, hai più recettori per quelle proteine ​​di picco sulla superficie delle tue cellule, ad esempio nelle cellule polmonari”.

Pertanto, “si ritiene che ciò faciliterebbe l’ingresso di virus in quelle cellule polmonari e che un numero maggiore di virus entrerebbe e che creerebbe una peggiore infezione da COVID-19, e ciò spiegherebbe almeno una parte della variazione della gravità della malattia”.

Comprendere le cause alla radice può aiutare i medici a sviluppare strategie per proteggere i pazienti obesi. “Ad esempio, ci sono modi per migliorare la sensibilità all’insulina relativamente rapidamente attraverso la dieta, l’attività fisica e i farmaci”, ha concluso Finucane.