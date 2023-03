Ultime Notizie » Alieni » Scoperta una Base Extraterrestre su Marte? Il punto sulla Foto Misteriosa

Alieni su Marte? Probabilmente no. Ma ciò non impedisce all’occhio attento di Scott C Waring di UFO Sightings Daily di condividere la foto che sta facendo furore tra gli ufologi di tutto il mondo. Afferma che questa è una chiara prova che i marziani sono vivi e vegeti, ma non solo, sono impegnati a costruire. Oppure lo erano a un certo punto quando questa “base” è stata costruita sul Pianeta Marte.

La foto è stata originariamente condivisa su Gigapan da Neville Thompson nel 2015, ma Waring ha scoperto la ‘base’ la scorsa settimana. Le immagini mostrano i diversi bordi di quella che sembra essere una valle sul pianeta rosso.

Questa base dichiarata sembra presentare “gigantesche finestre nere” che sporgono dal bordo superiore della scogliera. Waring commenta così sul suo blog:

“Stavo guardando le immagini di Marte e mi sono imbattuto in questa fredda base aliena. La base è stata originariamente trovata molti anni fa, ma è ancora lì. La foto non è stata rimossa“.

Questo presunto costrutto alieno potrebbe, ovviamente, essere semplicemente il gioco di luci sulle formazioni rocciose naturali del pianeta. Nonostante ciò, Scott osserva inoltre che “questo è il tipo di prova che potrebbe essere utilizzato in un tribunale per costringere la NASA a divulgare la verità sull’esistenza di extraterrestri nel nostro sistema solare”.

