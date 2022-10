Ultime Notizie » Derby del Sole » Roma-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Roma-Napoli Streaming Gratis. Il Derby del Sole è il super big match della 11esima giornata di Serie A 2022/23 che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane.

Uno Stadio Olimpico tutto esaurito ospiterà il 155° Derby del Sole in Serie A tra la Roma ed un Napoli ancora imbattuto in questa stagione ed è a caccia del sesto risultato positivo consecutivo in uno scontro diretto contro la squadra capitolina (3 vittorie, 2 pareggi).

La Roma mostrato recentemente uno spirito combattivo, concludendo l’ultimo turno tra le prime quattro posizioni in Serie A (22 punti in classifica) dopo avere vinto (ultima di tre consecutive) in trasferta contro la Sampdoria per 1-0 nonostante diversi giocatori chiave infortunati.

Così come il Napoli (primo con 26 punti) che nell’ultima giornata ha superato il Bologna (3-2). L’entusiasmo dell’ambiente napoletano è alle stelle per un avvio di stagione esaltante, con il primo posto in classifica e un cammino europeo sensazionale.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), completano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse. Di seguito le informazioni per vedere Roma-Napoli streaming gratis e video live tv.

Il Napoli ha mandato in gol ben 15 calciatori diversi in questa stagione: record al pari del Bayern Monaco, considerando le squadre dei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni.

⚽ Roma-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Con Paulo Dybala infortunato, il difensore Chris Smalling scenderà probabilmente in campo come miglior marcatore della Roma in questa stagione di Serie A, con ciascuno dei suoi tre gol che sono arrivati di testa. Per quanto riguarda la squadra ospite, Matteo Politano ha fatto un gol ed un assist nei suoi tre scontri diretti da quando è stato trasferito al Napoli, e tre dei suoi quattro gol ufficiali stagionali sono arrivati nella ripresa.

Zaniolo e Pellegrini dovrebbero agire alle spalle di Abraham. Camara e Cristante in mediana, a destra ballottaggio Karsdorp-Zalewski. Osimhen torna titolare al centro dell’attacco, con Kvara a sinistra e Politano in vantaggio su Lozano nel tridente. In mediana ancora Ndombele. Dietro Ostigard insidia Juan Jesus. Sirigu fermato da un risentimento muscolare. Out Anguissa.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Napoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Tripi, Karsdorp, Kumbulla, Vina, Matic, Volpato, Tahirovic, Bove, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy. Indisponibili: Celik, Wijnaldum, Darboe, Paulo Dybala. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak , Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Lozano, Zerbin, Gaetano, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Anguissa, Rrahmani, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Lo Cicero, Tolfo. Quarto Uomo: Manganiello. Var: Di Paolo. Assistente Var: Passeri.

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23.

⚽ Dove vedere Roma-Napoli in TV

Roma-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca e immagini live commentate dalle voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Roma-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina.

⚽ Roma-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Roma-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A.

⚽ Alternative per guardare Roma-Napoli streaming online

Alternative per vedere Roma-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Roma-Napoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Andrea Belotti ha segnato 5 gol contro il Napoli in Serie A, incluse le sue prime due reti in assoluto nel torneo (doppietta il 24 settembre 2014 con il Palermo). Il classe ’93 è alla ricerca del primo gol in campionato con la maglia della Roma, la sua ultima marcatura in Serie A risale infatti allo scorso 1° maggio, tripletta contro l’Empoli con il Torino.

Cronaca Roma-Napoli Live: la partita in diretta

Potete seguire Roma-Napoli con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.