Ultime Notizie » Calcio Serie A » Serie A: Napoli espugna l’Olimpico, Roma sconfitta a 10 minuti dalla fine da Osimhen

CALCIO SERIE A – Roma-Napoli è finita 0-1. Grazie al gol di Osimhen all’80esimo (non scendeva in campo dall’inizio da un mese e mezzo), gli ospiti hanno preso 3 punti essenziali nel Derby del Sole e hanno riconquistato la vetta della Serie A lasciandosi il Milan a tre punti di distanza, e Lazio e Atalanta a 5 punti. Il messicano Hirving Lozano è partito dall’inizio e ha giocato una grande partita. Una partita non bellissima pero emozionante, con un calcio di rigore prima concesso dall’arbitro al Napoli poi annullato per l’intervento del VAR. E a fine partita le parole dei due allenatori con Mourinho che dichiara “Hanno vinto senza meritare”, mentre Spalletti gli risponde con un “Non commento”.

Il tabellino di Roma-Napoli 0-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori gol: 80′ Osimhen (N).

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (82′ El Shaarawy), Smalling, Ibañez; Karsdorp (82′ Viña), Camara (82′ Matic), Cristante, Spinazzola (85′ Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (64′ Belotti).

Allenatore Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele (57′ Elmas), Lobotka, Zielinski (75′ Gaetano); Lozano (75′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Massimiliano Irrati. Ammoniti: 22′ Smalling (R), 45’+3′ Lozano (N), 47′ Ndombele (N), 51′ Cristante (R), 58′ Allenatore Mourinho (R), 74′ Allenatore Spalletti (N), 74′ Ibañez (R), 78′ Olivera (N), 79′ Lobotka (N).

Il Napoli ha prodotto un valore di Expected Goals di 0.16 nel primo tempo di questa sfida, il più basso in stagione in un primo tempo considerando tutte le competizioni.

Per la prima volta in questa stagione tra Serie A e Europa League, la Roma non ha effettuato neanche un tiro in porta nel primo tempo di un match. Per quanto riguarda i tiri totali (4), ne ha effettuati meno contro Sampdoria (2) e Juventus (3).

Video Highlights Roma-Napoli 0-1