Ultime Notizie » Atalanta Lazio » Serie A Calcio, 11a giornata: da Roma-Napoli a Atalanta-Lazio, orario streaming e diretta tv

DIRETTA CALCIO – Si gioca questo fine settimana la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A (qui il calendario completo), stagione 2022/23. Apre il turno la sfida Juventus-Empoli allo Stadium venerdì 21 ottobre alle ore 20:45, match che sarà trasmesso in diretta streaming da Dazn. Sabato 22 ottobre scenderanno in campo 6 squadre: alle 15 si parte con Salernitana-Spezia, alle 18 c’è Milan-Monza (anche su Sky), per poi chiudere alle 20:45 con Fiorentina-Inter. Saranno invece 4 le partite di domenica 23 ottobre. Alle 12:30 apriranno le danze Udinese-Torino, a cui seguiranno Bologna-Lecce alle 15, e le due sfide scudetto: Atalanta-Lazio alle 18 e Roma-Napoli alle 20:45. Cremonese-Sampdoria (ore 18:30) e Sassuolo-Verona (ore 20:45) saranno i due posticipi del lunedì che chiuderanno il turno 11 di Serie A. Di seguito il palinsesto completo delle partite con orari, streaming e canali tv.

Venerdì 21 Ottobre

20:45 Juventus-Empoli (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

Sabato 22 Ottobre

15:00 Salernitana-Spezia (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:00 Milan-Monza (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Fiorentina-Inter (Serie A) – Diretta streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

Domenica 23 Ottobre

12:30 Udinese-Torino (Serie A) – Diretta streaming su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

15:00 Bologna-Lecce (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:00 Atalanta-Lazio (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Roma-Napoli (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

Lunedi’ 24 Ottobre

18:30 Cremonese-Sampdoria (Serie A) – Diretta streaming su Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Sassuolo-Verona (Serie A) – Diretta streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

Classifica prima dell’inizio delle partite

Napoli in testa alla classifica con 26 punti (8V 2N 0P, imbattuto), Atalanta seconda con 24 punti (7V 3N 0P, imbattuta). Milan 23, Roma 22, Lazio e Udinese 21. Fuori dalla zona Europa: Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli e Torino 11, Salernitana Fiorentina e Monza 10 punti. A seguire Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 4 e Sampdoria con 3 punti (nessuna di queste ultime due ha ancora vinto).