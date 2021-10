Ultime Notizie » principe william » Principe William e Turismo Spaziale

Il principe William ha dimostrato questa settimana di non essere d’accordo con il turismo spaziale. Ha espresso la sua opinione sul recente viaggio nello spazio compiuto dall’attore William Shatner. Per il fratello di Harry, è assurdo che miliardari come Elon Musk, Jeff Bezos e Sir Richard Branson incoraggino il turismo nello spazio, quando dovrebbero cercare un modo per salvare il pianeta in cui viviamo.

In un’intervista alla BBC, l’erede al trono britannico ha dichiarato di non essere interessato alla questione, anzi, ha criticato:

“Stiamo vedendo tutti che cercano di realizzare il turismo spaziale … ​​abbiamo bisogno di alcuni dei più grandi cervelli e menti del mondo concentrati sul tentativo di riparare questo pianeta e non sul tentativo di trovare il prossimo posto dove vivere. È davvero importante concentrarsi su questo [pianeta] invece di arrendersi e andare nello spazio per cercare di pensare a soluzioni per il futuro”.

Ma William Shatner non ha gradito l’opinione del futuro re e ha commentato che il duca di Cambridge dovrebbe “pensare meglio”.

L’attore di Star Trek, che è diventato la persona più anziana a viaggiare nello spazio quando ha fatto un viaggio con Blue Origin di Jeff Bezos come uno dei quattro passeggeri a bordo del New Shepard NS-18, ha detto che non è d’accordo con i commenti del principe.

“È un adorabile inglese. Un giorno sarà re d’Inghilterra. È un uomo gentile e colto, ma ha un’idea sbagliata (…) Spero di vedere in futuro una soluzione che porti tutte le industrie inquinanti nello spazio, in modo che non inquinino la terra”, ha commentato.

“L’idea qui non è dire Sì, guardami. Sono nello spazio. L’atterraggio che ha richiesto tutta quella… energia e persone per guardare e dire: Oh, guarda questo. No. Direi al principe, e spero che recepisca il messaggio, questo è un piccolo passo nell’idea di mettere lì l’industria, in modo che tutte quelle industrie inquinanti, soprattutto, ad esempio, le industrie che producono energia elettrica siano lasciato fuori dalla Terra”, ha detto l’attore, aggiungendo che il principe William sta “perdendo la concentrazione” sulle attuali missioni spaziali.