Dove vedere Bologna-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 23 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 9a giornata di Serie A 2021-22. I rossoneri, ancora imbattuti in campionato e secondi alle spalle del Napoli capolista, sfidano la squadra di Sinisa Mihajlovic nell’anticipo serale dal nono turno di campionato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Milan ha calciato 14 rigori e ne ha trasformati 11 nel corso del 2021, il quantitativo più alto di tutte le squadre nei primi cinque campionati europei.

⚽ Dove vedere Bologna-Milan Diretta TV

Bologna-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni il quale sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canaliSky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui, la telecronaca di Bologna-Milan è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà supportato da Luca Marchegiani come seconda voce.

⚽ Bologna-Milan Streaming Gratis

Bologna-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis per gli abbonati con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Bologna-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

I due tecnici Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli sono i grandi ex del confronto, avendo allenato entrambi la formazione avversaria.

Musa Barrow del Bologna è stato coinvolto in cinque gol nelle ultime tre partite di SA (3 gol, 2 assist), mentre Zlatan Ibrahimović è stato coinvolto in sette gol in sei scontri diretti come giocatore del Milan contro il Bologna (5 gol, 2 assist).

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Musa Barrow e Marko Arnautovic, autori entrambi di 3 goal, sono i giocatori più prolifici del Bologna nel torneo. Con gli stessi goal a condurre fra i marcatori nelle fila rossonere troviamo Brahím Díaz, che non sarà della partita perché positivo al Covid-19, Rafael Leão e Olivier Giroud.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Molla, Mbaye, Dijks, Schouten, Orsolini, Santander, Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Kalulu, Romagnoli, Conti, Gabbia, Bakayoko, Castillejo, Giroud.

Arbitro: Valeri di Roma.

Alternative per vedere Bologna-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Bologna-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.