Dove vedere Juventus-Torino Streaming TV Live Serie A. Formazioni pronte per oggi martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane all’Allianz Stadium per il posticipo che chiude la 24a giornata di Serie A 2021-22.

Allegri (32 punti in classifica per la Juve) vuole i tre punti nel Derby della Mole numero 156 in Serie A per raggiungere la zona Champions League nonostante la pesante penalizzazione subita. Il Torino (31 punti) vuole la vittoria per scavalcarla in graduatoria e perchè battere la Vecchia Signora regala soddisfazione e prestigio. L’ultima vittoria dei granata sulla Juventus, però, risale al 2015. I precedenti 5 testa a testa disputati sul campo della “Vecchia Signora” sono terminate per 3 volte con il successo dei bianconeri e per 2 volte in parità. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Torino streaming gratis e diretta tv.

Dusan Vlahovic ha deciso con un gol il match d’andata, vinto 1-0 dalla Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria solamente tre attaccanti bianconeri sono riusciti a segnare in entrambi i derby di Torino stagionali di Serie A (Vialli nel 1995/96, Higuaín nel 2016/17 e Cristiano Ronaldo nel 2018/19).

⚽ Dove vedere Juventus-Torino Diretta invece di Rojadirecta TV

Juventus-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Stefano Borghi con il commento tecnico di Marco Parolo.

⚽ Juventus-Torino Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Juventus-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juve: Chiesa e Pogba sono tornati a lavorare in gruppo e sono convocati. In difesa ballottaggio Alex Sandro ancora al posto di Bonucci. A destra ballottaggio Cuadrado-De Sciglio, a sinistra Kostic verso la conferma. Con Locatelli squalificato, in mediana tocca a Paredes. Davanti Di Maria e Vlahovic. In casa Torino: Problemi muscolari per Vlasic: per la trequarti ballottaggio Karamoh-Radonjic.

In mediana Ilic e Linetty , ma Ricci potrebbe recuperare almeno per la panchina. Ola Aina squalificato, a destra c’è Singo.

Per Fagioli quello di questa sera sarà il primo derby di Torino con la Juventus prima squadra. Ha già vissuto il derby con il Toro nel settore giovanile, così: doppietta con l’U16 (2016/17) e un gol su rigore con l’U17 (2017/18).

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: Aina. Indisponibili: Lazaro, Zima, Berisha, Pellegri, Vlasic, Vieira.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Guardalinee: Cecconi e Bercigli. Quarto ufficiale di gara: Dionisi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR.

Ángel Di María è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A (cinque, grazie a tre reti e due assist): in questo nuovo anno solare solamente Boga (21) ha mandato più volte al tiro un compagno di squadra rispetto al “Fideo” (20) nel massimo campionato.

Alternativa Online per vedere Juventus-Torino Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.