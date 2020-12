Juventus Torino Streaming Gratis e Diretta TV. Tra i tre anticipi della 10a giornata di Serie A, si gioca alle 18:00 il Derby della Mole 2020 che si disputerà all’Allianz Stadium a porte chiuse. I bianconeri di Andrea Pirlo si presentano al Derby della Mole dopo il pareggio di Benevento, occupando il quarto posto della classifica dopo nove giornate con 17 punti, mentre i granata di Giampaolo sono diciottesimi in classifica con soli 6 punti conquistati. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Torino streaming e diretta tv.

⚽ Juventus Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Cosa succede in casa Juventus? Demiral è costretto a fermarsi ancora. Il difensore turco, uscito anzitempo dalla sfida contro la Dinamo Kiev, è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Queste le probabili formazioni di Juventus Torino:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Morata. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Giampaolo.

⚽ Dove vedere diretta Juventus Torino Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Baselli, Millico, Ujkani, Vojvoda, Lukic, Gojak, Verdi.

La partita di calcio Juventus Torino in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Torino non viene trasmessa in chiaro.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.