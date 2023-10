Ultime Notizie » bologna » Inter-Bologna: risultato rimontato dai ragazzi di Thiago Motta

RISULTATO FINALE INTER-BOLOGNA – L’Inter di Inzaghi non sfrutta il fattore campo a San Siro nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A contro il Bologna che arrivava alla sfida da sei risultati utili consecutivi, partita iniziata alle ore 15. In vantaggio di due gol dopo appena 13 minuti (Acerbi da azione da corner all’11esimo e subito dopo capolavoro di Lautaro da fuori al 13esimo), la squadra nerazzura (capolista adesso con 19 punti, +1 sul Milan che deve ancora giocare: in campo stasera a Genova) si è fatta rimontare. Lautaro Martinez provoca un calcio di rigore che viene realizzato da Orsolini al 19esimo. Il pareggio, a completamento della bella rimonta, arriva ad inizio ripresa, quando Zirkzee segna su assist di Ferguson al 52esimo. Alle 18 si gioca il Derby Juve-Toro.

L’Inter ha pareggiato una partita di A dopo essere andata in vantaggio di due gol per la prima volta dal 24 febbraio 2019, contro la Fiorentina (3-3 in quel caso).

Inter-Bologna risultato esatto finale 2-2 (primo tempo 2-1)

Marcatori Gol: 11′ Acerbi (I), 13′ Lautaro Martinez (I), 19′ rigore di Orsolini (B), 52′ Zirkzee (B).

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (55′ Cuadrado), Barella, Çalhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan (77′ Frattesi), Dimarco (55′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (55′ Alexis Sanchez). All.: S. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (83′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini (83′ El Azzouzi), Zirkzee (78′ van Hoojdonk), Ndoye (61′ Saelemaekers). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata. Ammoniti: Ndoye, Lautaro Martinez, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, A Bastoni, Beukema, Ferguson.