Ultime Notizie » Derby della Mole » Juve-Toro, Allegri: “Chiesa e Vlahovic assenti, dispiaciuto per Pogba”

La Juventus di Allegri si prepara per il Derby della Mole contro il Torino. Il tecnico deve valutare quali giocatori avrà a disposizione, con Chiesa e Vlahovic fuori causa. Paul Pogba è risultato positivo al testosterone anche nella controanalisi e adesso per il fuoriclasse francese campione del mondo inizia il processo sportivo.

In conferenza stampa Allegri ha detto subito che “spiace per il ragazzo” riferendosi a Pogba, e che la squadra è pronta per affrontare il Derby e cerca di ottenere punti importanti per migliorare in classifica. Allegri commenta positivamente Juric come allenatore del Torino. Non ci saranno cambiamenti tattici nel modulo di gioco della Juventus.

La sconfitta contro il Sassuolo non ha scosso la squadra, ma l’obiettivo è rimanere tra le prime quattro in classifica e migliorare il gioco. Kean sarà titolare. La Juventus si adatterà alle scelte tattiche del Torino. Chiesa è preoccupato per il suo infortunio muscolare, mentre la squadra spera di riaverlo presto a disposizione.

La Juventus vuole ottenere una vittoria contro il Torino e il pubblico sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo.

Non ci sono preoccupazioni riguardo agli infortuni muscolari. La partita contro il Torino sarà diversa rispetto a quella contro l’Atalanta e la Juventus dovrà fare meglio tecnicamente.

L’importanza dei giovani del vivaio della Juventus è quella di vincere, indipendentemente dall’origine dei giocatori. La squadra dovrà trovare soluzioni diverse per vincere il Derby, con Yildiz che potrebbe essere una scelta interessante.