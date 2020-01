Oggetti sconosciuti scoperti vicino al buco nero al centro della Via Lattea.

SPAZIO NEWS – Un team internazionale di astronomi ha scoperto tre nuovi corpi in orbite vicino a un buco nero nel centro della Via Lattea, oltre ai tre precedentemente noti. Gli oggetti hanno orbite diverse, ma con un’origine simile, che consente loro di essere distinti in una nuova classe.

Oggi si ritiene che al centro di ogni grande galassia vi sia un buco nero supermassiccio. Al centro della Via Lattea si osserva l’oggetto Sagittario A* che, secondo molti test indiretti, è un buco nero. In particolare, diverse stelle sono osservate in orbita attorno a loro, i cui parametri di movimento consentono di stimare la massa del corpo centrale: circa quattro milioni di soli.

Nelle vicinanze del Sagittario A*, a una distanza non superiore a 0,1 parsec, vi sono anche diversi oggetti di natura sconosciuta, chiamati G1 e G2. Inizialmente, sono state considerate le nuvole di gas e polvere, poiché hanno le corrispondenti linee di emissione.

Tuttavia, quando il corpo G2 passò attraverso il punto più vicino al buco nero, non fu distrutto come avrebbe dovuto essere nel caso di una nuvola. Di conseguenza, sono emerse idee che potrebbe trattarsi di una coppia di stelle interagenti circondate da uno strato denso.

Adesso, gli astronomi degli Stati Uniti e della Francia, guidati da Anna Ciurlo dell’Università della California a Los Angeles, hanno scoperto tre nuovi oggetti vicino al Sagittario A*, simile a G1 e G2. Hanno anche dimostrato somiglianza con loro. Hanno registrato l’emissione di idrogeno dalle quattro fonti e hanno anche trovato prove limitate dell’esistenza di diversi oggetti simili, ma non sono sufficienti per l’identificazione inequivocabile.

Gli autori hanno determinato le velocità e le orbite dei nuovi oggetti; tutti si sono rivelati satelliti Sagittario A*, ma i parametri delle loro traiettorie mostrano una grande varietà.

In particolare, secondo quanto riportato sulla pubblicazione in Nature, le eccentricità delle orbite di tre si sono rivelate moderate (da 0,15 a 0,3), mentre il quarto corpo si muove in un’orbita molto allungata con e ≈0,9; i periodi orbitali variano da 170 a 1600 anni.

Le orbite di tutti i corpi sono su piani diversi, che non corrispondono al piano delle orbite G1 e G2 o alle stelle satellite conosciute del buco nero.

Gli astronomi ritengono che gli oggetti della nuova classe abbiano come proprietà distintive la radiazione nella linea Brγ e la compattezza della sorgente a questa lunghezza d’onda (dimensione angolare non superiore a 0,05 secondi). Con tali parametri, questa luminosità non è correlata alla massa dell’oggetto compatto proposto al centro di questi corpi e, pertanto, non dipende dalla natura di tutto il corpo.

Inoltre, i sei corpi sono collegati da una debole luminescenza nella banda spettrale infrarossa K e dalla rapida variabilità del movimento intrinseco e delle velocità radiali.

Gli scienziati concludono che questi corpi sarebbero un prodotto altamente infiammato della fusione di una coppia di stelle. Innanzitutto, questa idea corrisponde alla dinamica del problema di tre corpi della configurazione corrispondente (un buco nero favorisce la fusione dei doppi). In secondo luogo, ciò è coerente con l’ampia gamma di parametri osservati nelle orbite del oggetto. In terzo luogo, si inserisce nel quadro della ben nota storia della formazione stellare nel centro della Via Lattea.

In precedenza, gli astronomi hanno ripristinato la storia della formazione stellare nel centro della Via Lattea, determinato il momento in cui ha iniziato a formarsi e trovato prove di un buco nero centrale che stimola la comparsa di nuovi luminari.