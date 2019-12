Gli scienziati hanno completato la prima revisione dettagliata del centro della Via Lattea e hanno identificato le fasi principali che hanno determinato l’aspetto attuale delle stelle in quest’area. Secondo lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, la maggior parte dei luminari si è formata in una fase iniziale, dopo di che l’attività è stata bassa per diversi miliardi di anni e poi è esplosa di nuovo.

Al centro della Via Lattea ci sono molte strutture di varie dimensioni: da un rigonfiamento galattico abbastanza grande a un disco nucleare, il cui raggio è di soli 150 parsecs. Poiché questo è praticamente l’unico centro della galassia disponibile per ricerche dettagliate, è di particolare interesse per gli astronomi: solo in questo è possibile risolvere il rigonfiamento nucleare nelle singole stelle e studiare le loro dinamiche.

Tuttavia, studi dettagliati sono limitati dalla qualità e dalla portata delle recensioni e sono anche significativamente complicati dal forte assorbimento delle radiazioni ottiche per gas e polvere.

Sebbene la regione del centro della Galassia sia già stata osservata nel quadro di ricerche come 2MASS, UKIDSS e VVV, i suoi limiti non coprono l’intera popolazione stellare della regione centrale. In questo senso, gli astronomi hanno condotto il rilevamento GALACTICNUCLEUS nel vicino infrarosso con una risoluzione angolare di 0,2 secondi e una magnitudine limite di circa 18 con un telescopio VLT di otto metri.

Immagine Via Lattea rivela la storia esplosiva del centro della nostra Galassia

Ora, gli astronomi guidati da Francisco Nogueras-Lara, hanno usato i dati per determinare la storia della formazione stellare sul disco nucleare della Via Lattea. Poiché lo spettro di una stella dipende dalle sue proprietà, come massa, età e metallicità, è stato possibile conoscere la storia dell’insieme di stelle utilizzando la funzione di luminosità (la dipendenza del rilascio totale di energia delle stelle nella regione studiato nella lunghezza d’onda).

Pertanto, avendo un modello matematico che determina la relazione di questi valori e variando questi parametri, è possibile scegliere una combinazione che riproduca meglio i dati effettivi.

In questo caso, la luminosità delle stelle percepita dall’osservatore può anche dipendere da fattori esterni, come l’assorbimento da parte del mezzo interstellare. Per ridurre al minimo questo contributo, gli scienziati hanno corretto la luminosità in base alle misurazioni di stelle giganti di classe K, una popolazione omogenea di luminari che ricevono energia attraverso la combustione termonucleare dell’elio nel nucleo.

Queste stelle possono essere considerate candele standard, poiché hanno una luminosità assoluta simile e la differenza osservata può essere associata a distanze o assorbimenti diversi.

Periodi di attività e calma

Di conseguenza, con l’aiuto di giganti di classe K, è possibile costruire unae regolare i parametri corrispondenti di altri luminari.

Gli scienziati hanno scoperto che la comparsa di nuove stelle era molto eterogenea. Circa il 90% degli oggetti è apparso nella prima fase dell’evoluzione della Galassia 13,5–8 miliardi di anni fa, poi è seguito un lungo periodo di calma e solo circa un miliardo di anni fa un nuovo scoppio di formazione stellare.

Durante questo evento, che è durato circa cento milioni di anni, sono apparse circa il cinque percento delle stelle. Quindi, l’attività dei processi è diminuita di nuovo ed è aumentata di nuovo solo negli ultimi 30 milioni di anni.

Un potente scoppio di formazione stellare un miliardo di anni fa ha portato a numerose supernovae, con circa 30.000 eruzioni negli ultimi 30 milioni di anni. Una piccola parte di questa energia è sufficiente per spiegare la scadenza della materia calda osservata nella gamma dei raggi X dal centro della Via Lattea.

Gli autori suggeriscono anche che il rilascio combinato di energia da queste supernove e forse qualche attività del buco nero supermassiccio Sgr A * è sufficiente per spiegare la formazione di bolle di Fermi.

I risultati

La cronologia restaurata degli eventi nel centro della Via Lattea è sospettosamente simile ai presunti passaggi vicini di altre galassie. In particolare, circa 10 miliardi di anni fa, vi fu una collisione con la galassia nana <Gaia-Encelado, chiamata anche “galassia di salsicce“.

Inoltre, si ritiene che l’interazione principale più recente sia il passaggio della galassia nana attraverso il disco della Via Lattea nel Sagittario, avvenuto 0,3-0,9 miliardi di anni fa.

In precedenza, erano state trovate tracce del recente scoppio della Via Lattea nella corrente di Magellano e Hubble considerava uno scoppio nella galassia NGC 4485. Tuttavia, l’analisi di un gran numero di galassie mette in dubbio la stretta relazione dell’interazione di tali sistemi con esplosioni della comparsa di nuove stelle.