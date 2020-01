DIRETTA Napoli Fiorentina STREAMING – Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi Napoli Fiorentina evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast. E’ il terzo anticipo della 20a giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Il Napoli ha vinto per 4-3 la prima giornata di questo campionato in casa della Fiorentina. I partenopei non ottengono due successi nel massimo campionato nella stessa stagione contro la Viola dal 2014/15, sotto la guida di Rafa Benítez. La Fiorentina è la squadra contro cui il Napoli ha tenuto più volte la porta inviolata in casa in Serie A (32, al pari della Roma), incluse le ultime due sfide. Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato e non registra tre sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A da aprile 2012, sotto Walter Mazzarri.

Napoli Fiorentina Streaming, ecco le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret. Squalificati: Mario Rui.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Napoli Fiorentina Streaming e Diretta TV Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Napoli Fiorentina in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, con inizio collegamenti a partire dalle ore 20:00 di oggi, sabato 18 gennaio 2020.

Napoli Fiorentina streaming è disponibile su DAZN per gli abbonati in forma gratuita. Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 20:45.