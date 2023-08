Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli Oggi » NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A

Dove vedere Napoli-Sassuolo Streaming Gratis. Esordio in questa di Serie A 2023-2024 allo stadio Diego Armando Maradona per la squadra campione d’Italia, dopo il successo alla prima in casa del Frosinone (1-3). Il Sassuolo visita i campioni in carica, con particolare attenzione su Berardi, obiettivo di mercato della Juventus. Berardi non giocherà per questa partita a causa delle sue condizioni fisiche, ma sarà disponibile al 100% per la prossima partita. Il Napoli, invece, ha tutti i giocatori a disposizione, in questo turno 2 di Serie A, e siamo ansiosi di vedere in azione il tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Quest’ultimo non segna da marzo.

A che ora gioca il Napoli oggi

Fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, dopo il match delle ore 18:30 Juve-Bologna. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Sassuolo streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Victor Osimhen ha avuto un’ottima prestazione contro il Sassuolo, contribuendo a sei gol in quattro partite. Ha una media di un gol o assist ogni 57 minuti giocati, che è la terza migliore per un giocatore del Napoli contro una singola squadra avversaria. Solo Higuaín e Insigne hanno una media migliore contro la Lazio e il Crotone rispettivamente.

Napoli-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel Napoli, il tridente d’attacco viene ripristinato con i giocatori Kvara, Osimhen e Politano. Raspadori viene messo in panchina e al centrocampo Anguissa prende il posto di Cajuste. Nel Sassuolo, Berardi non viene convocato per problemi fisici e di mercato. In attacco, Pinamonti giocherà dall’inizio con il supporto di Defrel, Bajrami e Laurientè.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, oltre il Fantacalcio



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, 0stigard, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Pedersen, Miranda, Paz, Racic, Boloca, Thorstvedt, Mulattieri,Ceide, Volpato. Indisponibili: Obiang, Berardi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia). Guardalinee: Del Giovane e Trinchieri. IV Uomo: Rutella. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marini.

Napoli-Sassuolo in TV, che canale?



Napoli-Sassuolo diretta tv con DAZN.

Kvaratskhelia ha avuto grandi prestazioni contro il Sassuolo, segnando due gol e fornendo due assist. Tuttavia, nelle sue ultime 11 partite in Serie A, non è riuscito né a segnare né a fornire assist, dopo aver contribuito a un totale di 22 gol nelle sue prime 23 presenze nel campionato italiano.

Napoli-Sassuolo Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale. Telecronaca dicon Pierluigi Pardo, affiancato da Dario Marcolin.

Napoli-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Maxime Lopez è stato molto efficace nella distribuzione del pallone durante il primo match del campionato, superando tutti gli altri centrocampisti con 78 passaggi completati. Inoltre, ha avuto un ruolo importante nelle partite contro il Napoli, segnando sia il suo primo che il suo ultimo gol nella Serie A proprio contro questa squadra presso lo stadio Diego Armando Maradona.

Alternative per vedere Napoli-Sassuolo Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Opzioni alternative per guardare la partita Napoli-Sassuolo non ce ne sono. Vogliamo evidenziare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di Corriere dello Sport e TuttoSport.