Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » F1 GP Paesi Bassi: trionfa Verstappen, grande Alonso 2°

DIRETTA FORMULA 1 – Max Verstappen vince la gara a Zandvoort, seguito da Fernando Alonso e Pierre Gasly. La Ferrari di Carlos Sainz arriva quinta. La pioggia è stata protagonista sia all’inizio che alla fine della gara. Subito dopo la partenza, una forte pioggia ha costretto i piloti a rientrare ai box, cambiando la classifica e portando Sergio Perez al primo posto, mentre Mercedes e McLaren sono stati penalizzati. Verstappen ha presto ripreso il comando della gara, mentre Charles Leclerc si è ritirato a causa di una collisione all’inizio che gli ha danneggiato la vettura e anche dopo aver sostuito la parte davanti non è più riuscito a riprendere ritmo.

(105° podio in Carriera, 7° quest’anno) è riuscito a inserirsi al secondo posto poco prima della bandiera rossa che è stata sventolata a causa della pioggia, 8 giri prima della fine della gara. Nella ripartenza, le posizioni non sono cambiate. Per ilsi tratta della: record di Sebastian Vettel del 2013 eguagliato. Inoltre per Max è la 46esima vittoria in carriera (a 5 di distanza da Prost), la 11esima quest’anno, la 3a consecutiva sul ciurcuito di casa a Zandvoort: è il secondo pilota con 3 vittorie consecutive qui dopo Jim Clark (1963-1965).