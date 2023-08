Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Bologna Streaming, Napoli-Sassuolo Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Cagliari-Inter

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 27 agosto 2023. Continua la Seria A 2023-2024 con la sua 2a giornata. Oggi vedremo in campo anche Juventus-Bologna e Napoli-Sassuolo. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Verona-Lecce (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Rennes-Le Havre (Ligue 1) – Sky Sport Calcio

14:30 Feyenoord-Almere City (Eredivisie) – Mola

15:00 Sheffield United-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Calcio

15:30 Mainz-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – Sky Sport Calcio

16:30 Juventus-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia

16:30 Bologna-Frosinone (Campionato Primavera) – Solocalcio

17:30 Newcastle-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Summer e Sky Sport 4K

17:30 Bayern-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Calcio

18:30 Zona Serie A – Dazn

18:30 Diretta Juventus-Bologna Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La partita tra Juventus e Bologna, che si svolgerà allo stadio Allianz Stadium di Torino, è programmata per domenica 27 agosto alle ore 18:30 ed è valida per la seconda giornata di Serie A 2023/24. Il Bologna ha avuto scarso successo contro la Juventus nelle ultime 41 partite disputate nel massimo campionato, vincendone soltanto una. L’ultima vittoria risale al 26 febbraio 2011, quando il Bologna ha sconfitto la Juventus per 2-0 all’Olimpico Grande Torino grazie a una doppietta di Marco Di Vaio. Juventus-Bologna Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

18:30 Fiorentina-Lecce (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 215 Sky)

20:00 North Carolina Courage-Chicago Red Stars (Nwsl) – Dazn

20:30 Catanzaro-Ternana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

20:45 Zona Serie A – Dazn

20:45 Diretta Napoli-Sassuolo Streaming (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La partita Napoli-Sassuolo, valida per la 2agiornata di Serie A 2023/24, si svolgerà domenica 27 agosto alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. Il Napoli ha una lunga serie di partite senza sconfitte contro il Sassuolo e ha segnato molti gol in queste sfide. Se dovesse vincere anche questa volta, sarebbe la quarta vittoria consecutiva contro questa squadra nel campionato. Napoli-Sassuolo Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

20:45 Lazio-Genoa (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

20:45 Nizza-Lione (Ligue 1) – Sky Sport (Canale 253)

22:00 Sarmiento-Boca Juniors (Campionato Argentino) – Onefootball e Mola

22:30 Minnesota United-Seattle Sounders (Mls) – Apple Tv

20:00 Washington Spirit-Portland Thorns (Nwsl) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Streaming Calcio Gratis e Internet TV



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.