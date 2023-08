Ultime Notizie » A che ora gioca la Juve Oggi » JUVENTUS BOLOGNA Streaming Gratis Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis. Partita valida per la 2a giornata di Serie A 2023-2024. La Vecchia Signora ha vinto 3-0 contro l’Udinese nella prima partita di Serie A. L’allenatore Allegri ha celebrato la sua 250esima vittoria ufficiale alla guida del club e Chiesa e Vlahović hanno segnato insieme per la prima volta. Il prossimo avversario, in questo turno 2 di Serie A, della Juventus è il Bologna, che ha perso contro il Milan nella prima partita della stagione. Il Bologna ha avuto difficoltà contro le squadre di alto livello nella scorsa stagione e ha perso molte delle sue trasferte. Dopo la partenza di Arnautović, il Bologna cerca un nuovo leader in attacco.

A che ora gioca la Juve oggi

Fischio d’inizio di Juventus-Bologna alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 27 agosto 2023 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Bologna streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Nonostante la Juventus abbia vinto nove delle ultime dieci partite casalinghe, è risultata in vantaggio al termine del primo tempo solo in quattro occasioni.

Juventus-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Szczesny è infortunato e Perin lo sostituirà come portiere. Ci saranno scelte tra Miretti e Fagioli per il centrocampo, mentre Weah e Cambiaso giocheranno sulle fasce laterali. In attacco, Vlahovic formerà coppia con Chiesa. Thiago Motta potrebbe far esordire Karlsson e Ndoye, ma per ora sono considerati meno importanti.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Allegri. Indisponibili: De Sciglio, Szczesny. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore Motta. Indisponibili: Soumaoro, Barrow. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marco Di Bello. Guardalinee: Matteo Bottegoni e Davide Moro. 4° Uomo: Matteo Marcenaro.

Arkadiusz Milik ha segnato sei gol in sei partite contro il Bologna in Serie A, diventando il suo avversario preferito.

Juventus-Bologna in TV, che canale?



Juventus-Bologna diretta tv con DAZN. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Federico Chiesa ha segnato sei gol contro il Bologna nel campionato di Serie A, tra cui una tripletta con la Fiorentina. Inoltre, ha segnato in tre partite di fila contro l’Udinese, cosa che non aveva mai fatto prima nella Serie A.

Juventus-Bologna Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” (canale 214) seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale. Telecronaca dicon Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Se hai dato disdetta a DAZN e Sky, sappi comunque che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Il Bologna ha affrontato e ha ottenuto solo cinque vittorie in trasferta, mentre la Vecchia Signora ha vinto ben 45 volte in casa contro il Bologna.

Alternative per vedere Juventus-Bologna Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Bologna. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport e Corriere dello Sport.