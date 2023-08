Ultime Notizie » comunicazione virtuale » Papa Francesco: la Relazione Umana non è un semplice Algoritmo

Papa Francesco avverte del pericolo dei social media e dell’abuso della comunicazione virtuale

Papa Francesco avverte del pericolo di ridurre le relazioni umane a “meri algoritmi”. Il sommo pontefice ha avvertito che i social media possono unire le persone così come danneggiare la società, quindi non si deve abusare della comunicazione virtuale.

Papa Francesco ha avvertito sabato dei pericoli dei social media e ha esortato i legislatori a prestare attenzione al fenomeno. Lo ha fatto durante un discorso al Palazzo Apostolico Vaticano davanti ai partecipanti alla Rete Internazionale dei Legislatori Cattolici.

Il Papa ha sottolineato che, sebbene lo scopo originale di qualsiasi rete sia quello di unire le persone e “aiutarle a capire di far parte di qualcosa di più grande di loro stesse”, i social media possono essere pericolosi per i giovani che, a causa

di un falso senso di appartenenza, a volte si sentono isolati e soli.

Secondo Francesco, i social media presentano “molte tendenze ‘desumanizzanti‘ derivanti dalla tecnocrazia”, come la diffusione intenzionale di notizie false e l’incitamento all’odio e alla divisione. Il pontefice ha denunciato anche ciò che ha chiamato “propaganda partitica e la riduzione delle relazioni umane a meri algoritmi”.

Per evitarlo, ha esortato a non abusare della comunicazione virtuale e ad imparare a “rispettarci e ascoltarci a vicenda, anche con coloro con cui possiamo essere profondamente in disaccordo”.