Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Sassuolo streaming e diretta tv. Sull’onda lunga delle vittorie contro il Benevento e la Real Sociedad, il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A, alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissmo contenuto tecnico.

Gattuso perde nuovamente Insigne, che verrà sostituito da Politano. In avanti tornano dal 1′ Lozano e Osimhen, a centrocampo potrebbe rivedersi Zielinski dopo lo stop per Covid. Ancora fuori per Covid Toljan e Haraslin, forfait per infortunio di Berardi, Caputo e Djuricic. In difesa ballottaggio tra Chiriches e Ayhan, mentre sulle corsie esterne agiranno Muldur e Kyriakoupolos. A centrocampo Obiang in vantaggio su Bourabia e Lopez.

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traoré; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Haraslin, Romagna, Toljan, Defrel, Magnanelli, Schiappacasse, Djuricic, Caputo, Berardi.

Dove vedere Napoli Sassuolo Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Sassuolo in diretta tv su Sky Sport (numero 253 del satellite).

Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini. Si gioca alle ore 18:00 ITA di oggi domenica primo novembre 2020.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti c’è NowTV (link > https://www.nowtv.it).

Le alternative per vedere il match Napoli Sassuolo online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.