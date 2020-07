Napoli Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Napoli Sassuolo oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 21:45, partita valida per la 36a giornata di Serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede oggi un pronto riscatto ai propri ragazzi. Niente da fare nemmeno per il brillante Sassuolo degli ultimi tempi, fermato in casa dal Milan, 1-2 il finale, risultato in seguito al quale hanno dovuto abbandonare le residue speranze di inseguire un posto nell’Europa League del prossimo anno. Di seguito dove vedere Napoli Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV.

Sono 13 i precedenti tra Napoli e Sassuolo in A: per i partenopei sette successi, cinque pareggi e una sconfitta. Il Napoli ha sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1,7 di media a match). Il Sassuolo non ha mai segnato più di una rete in casa del Napoli in Serie A: in totale per i neroverdi quattro gol in sei sfide. Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960: non ha mai fatto peggio nella competizione.

Napoli Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Napoli Sassuolo streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

⚽ Napoli Sassuolo: probabili formazioni.



Nel Napoli Gattuso recupera Milik e Mertens, ma c’è spazio solo per uno dei due dall’inizio. Nel Sassuolo Ferrari al centro della difesa, torna Djuricic dietro la punta. Boga out per infortunio, spazio a uno tra Raspadori e Haraslin.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ospina, Llorente.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Bourabia. Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna.