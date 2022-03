Dove vedere Napoli-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 6 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane (dopo Juventus-Spezia) per la 28a giornata di Serie A 2021-22.

Big match allo stadio Maradona dove il Milan di Pioli visita il Napoli di Spalletti: entrambe le squadre occupano la seconda posizione in classifica e sono in piena lotta per il titolo finale. Il Napoli è reduce dalla vittoria in extremis sul campo della Lazio (risultato 1-2) mentre il Milan è stato fermato in casa dall’Udinese (1-1) dopo il pareggio sul campo della Salernitana (2-2). All’andata, Milan-Napoli dello scorso 19 dicembre, è terminata 0-1 con rete della vittoria per i partenopei segnata da Elmas. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Milan streaming gratis e diretta tv.

Con un successo, Lorenzo Insigne del Napoli può diventare il primo attaccante di Serie A che tocca la soglia dei 250 successi in tutte le competizioni con una singola squadra a partire dal 2010.

Napoli-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Dario Marcolin.

Tra i rossoneri con almeno un gol segnato sia nel campionato 2020/21 che nel torneo 2021/22, Rafael Leao è l’unico giocatore del Milan ad essersi già migliorato in termini di reti rispetto alla scorsa stagione (otto gol quest’anno contro i sei della scorsa Serie A).

Napoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Eljif Elmas è il giocatore più giovane con almeno cinque assist all’attivo in questo campionato (dietro di lui in questa speciale classifica c’è Theo Hernández): il macedone ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio nel match d’andata, vinto 1-0 al Meazza dalla squadra di Spalletti.

Napoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Napoli: Convocati Anguissa e Lozano. In mediana spazio comunque a Ruiz con uno tra Lobotka e Demme. Sulla trequarti ballottaggio a destra tra Politano ed Elmas per completare il reparto con Zielinski e Insigne dietro ad Osimhen.

In casa Milan: Ibrahimovic è a Napoli con la squadra ed è stato tra i giocatori più acclamati all’arrivo dei rossoneri in hotel. Lo svedese non gioca dal 23 gennaio. In difesa spazio a Kalulu accanto a Tomori. Davanti dovrebbe partire Giroud prima punta. Kessie sulla trequarti. Ballottaggio Saelemaekers-Messias.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen.

Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, B Diaz, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Preti e Giallatini. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Vivenzi.

Luciano Spalletti (Napoli): “Sappiamo che ci giochiamo moltissimo, abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere. Le sensazioni sono buone, non so gli altri ma non possono essere più motivati di noi. Noi stiamo mettendo su una bella storia, tutti insieme, includo anche il pubblico. Sarà sicuramente una bella notte”.

Stefano Pioli (Milan): “Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti, sarebbe meglio prima che poi. Loro hanno la miglior difesa e coprono bene. Sono bravi a palleggiare e a cercare la profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo”.

