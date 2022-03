Dove vedere Juventus-Spezia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 6 marzo 2022 alle ore 18 italiane per la 28a giornata di Serie A 2021-22.

La Vecchia Signora si presenta allo Stadium reduce da 13 risultati utili consecutivi in campionato. Affronta lo Spezia, reduce da tre sconfitte consecutive (l’ultima contro la Roma), dovendo fare a meno di nove gicotori: out Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Chiesa, De Sciglio, Paulo Dybala, Kaio Jorge, McKennie e Zakaria. Con 50 punti in classifica, la Juve è quarta a 5 lunghezze dall’Inter terza (con una partita da recuperare) e a 7 punti dal tandem Napoli-Milan che si affronteranno nel big-match delle 20:45. All’andata terminò con il risultato di 3-2 per i Bianconeri.Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Dusan Vlahovic è solo il sesto giocatore nella storia della Serie A a collezionare almeno due campionati di fila con almeno 20 gol segnati prima di compiere 23 anni: gli altri cinque sono stati Meazza, Borel, Altafini, Boniperti e Gilardino.

⚽ Dove vedere Juventus-Spezia Diretta invece di Rojadirecta TV

Juventus-Spezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Stefano Borghi, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol in tre partite giocate contro lo Spezia in Serie A, tra cui la sua ultima tripletta realizzata nel massimo campionato a ottobre con la maglia della Fiorentina, solo contro la Sampdoria (cinque reti) ha fatto meglio nel torneo.

⚽ Juventus-Spezia Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

La Juventus ha trovato il gol di testa in tutte le ultime tre partite di campionato: la squadra bianconera è salita a otto reti di testa in totale in questa Serie A, meno solo di Inter (14) e Lazio (11); lo Spezia di testa ha messo a referto solo due gol (nessuna squadra ha fatto peggio finora).

Juventus-Spezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juve: Tante assenze per Allegri: non recupera Chiellini, fuori Dybala (problema al flessore) e anche De Sciglio (dolore al ginocchio). Ci saranno Bernardeschi e Rugani, chiamato subito al centro della difesa visto che si è fermato nuovamente Bonucci.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Spezia

A sinistra Pellegrini. Straordinari per Vlahovic nonostante i dubbi del tecnico bianconero: farà coppia con Morata, Kean dalla panchina.: Nzola alza bandiera bianca: ci sarà Manaj, di rientro dalla squalifica, al centro dell’attacco. Squalificati Amian e Kiwior e Sala infortunato. In mediana Maggiore e Bastoni dovrebbero agire ai lati di Bourabia.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, De Winter, Aké, Miretti, Soulé, Bernardeschi, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, De Sciglio, Dybala. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Morata.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bourabia, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba, Pogdoreanu, Antiste, Strelec. Allenatore: Thiago Motta. Indisponibili: Leo Sena, Nzola, Colley, Sala. Squalificati: Armian, Kiwior. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Cecconi e Rocca. Quarto uomo: Miele. Var: Mazzoleni. Assitente Var: Rossi.

Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, Ivan Provedel è l’italiano con la miglior percentuale di parate (73%): meglio di lui in generale solamente Ospina (79%), Handanovic (76%) e Maignan (75%).

Alternativa Online per vedere Juventus-Spezia Streaming Gratis

Alternative per vedere Juventus-Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.