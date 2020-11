Dove vedere Napoli Milan streaming e diretta tv. Appuntamento questa sera, domenica 22 novembre 2020 allo Stadio San Paolo di Napoli, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Posticipo che chiude l’ottava giornata di Serie A. La partita, che sarà la numero 145 nella massima categoria fra le due formazioni, sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Hysaj-Rrahmani positivi al Covid, mentre Bakayoko è risultato negativo al tampone dopo un allarme influenza: ci sarà lui con Fabian ed Elmas, in vantaggio su Zielinski. Dubbi su Ospina, che ha riportato una lussazione alla spalla. Sarà 4-3-3 con Insigne e Lozano ai fianchi di Mertens. C’è ottimismo per il recupero di Romagnoli. Leao è tornato infortunato dalla Nazionale: gioca Rebic. Ibrahimovic unica punta.

Le probabili formazioni di Napoli Milan.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Ospina, Hysaj.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli (assente per Covid, a sostituirlo ci sarà Daniele Bonera). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Saelemaekers, Musacchio, Leao.

Dove vedere Napoli Milan Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Napoli Milan in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con su Sky Go (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming anche su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Napoli Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.