Napoli Milan Streaming Gratis e Diretta TV – Va in scena al San Paolo il secondo dei due big match di questa 32a giornata di campionato, la sfida in diretta di Napoli Milan. Le due formazioni si contendono il quinto posto in classifica. I partenopei vengono dall’ennesima vittoria degli ultimi tempi, colta sul campo del Genoa nello scorso turno di campionato, mentre i rossoneri dalla soddisfazione di avere battuto la Juventus dopo tanto tempo grazie alla clamorosa rimonta di martedì scorso nella gara vinta 4-2 dopo essere stati sotto di due gol. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Milan streaming e diretta tv.

Il Milan non riesce a portare via i 3 punti dal San Paolo dal girone di andata del campionato 2010/2011, quando finì 1-2 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic per gli ospiti e di Lavezzi per i padroni di casa. Nello scorso campionato il match terminò con il risultato di 3-2 per il Napoli, con la grande rimonta dopo lo 0-2 iniziale del Milan, sulla cui panchina sedeva Gennarino Gattuso, oggi orgoglioso tecnico dei partenopei.

Dove vedere Napoli Milan Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Napoli Milan ⚽ in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La partita non viene trasmessa

Napoli Milan in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Napoli Milan: probabili formazioni.



Gattuso ritrova dal 1′ Koulibaly e Demme, in attacco dovrebbe affidarsi al tridente Callejon-Mertens-Insigne. Rebic dovrebbe partire nel tridente alle spalle di Ibrahimovic. Confermato il quartetto difensivo e la coppia Kessie-Bennacer in mezzo al campo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Llorente.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio.

Nelle 11 partite con Zlatan Ibrahimovic in campo in questa Serie A il Milan viaggia a una media di 1.9 punti a partita (e con 55% di vittorie); nelle 20 disputate senza di lui la media si abbassa a 1.4 (con 40% di successi). Ante Rebic è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol nel girone di ritorno in Serie A da Carlos Bacca (10 nel 2015/16) e potrebbe diventare il primo a superare le 10 reti da Mario Balotelli nel 2012/13 (12).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide. Contro nessun’altra squadra Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato più gol in Serie A che contro il Milan (sei in 14 gare).