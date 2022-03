Ultime Notizie » Calcio in TV » Seria A in TV: Napoli-Milan Streaming Juventus-Spezia Gratis, dove vederle Stasera. Oggi c’è Genoa-Empoli

Dove vedere in tv le partite di calcio Napoli-Milan, Juventus-Spezia, Genoa-Empoli e tutte le altre di oggi domenica 6 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

10:45 Napoli-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12:15 PSV-Heracles (Eredivisie) – MOLA

12:30 Diretta Genoa-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Infermeria piena per il Genoa ma Maksimovic e Bani sono recuperati. Cambiaso ko, così come Ekuban e Piccoli. Ismajli squalificato, chance per Tonelli. Cacace insidia Parisi a sinistra. Dietro a Pinamonti con Bajrami potrebbe rivedersi Henderson.

Diretta Genoa-Empoli sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Lazio-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

12:30 Sampdoria-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13:00 St: Etienne-Metz (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

13:00 Livingston-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

13:00 Arsenal-Birmingham City (Women’s Super League) – DAZN

14:00 Cadice-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

14:30 Pro Sesto-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 259 satellite)

14:30 Milan-Napoli (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

14:30 Inter-Pomigliano (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

15:00 Zona Gol Serie A – DAZN

15:00 Bologna-Torino (Serie A) – DAZN

15:00 Fiorentina-Verona (Serie A) – DAZN

15:00 Venezia-Sassuolo (Serie A) – DAZN

15:00 Watford-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT

15:30 Zona Gol Serie B – DAZN

15:30 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15:30 Perugia-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

15:30 Ascoli-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

15:30 Cosenza-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

15:30 Crotone-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

15:30 Vicenza-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256 satellite) e HELBIZ

15:30 Mainz-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16:15 Elche-Barcellona (Liga) – DAZN

16:45 Ajax-RKC (Eredivisie) – MOLA

17:30 Manchester City-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

18:00 Diretta Juventus-Spezia (Serie A) – DAZN

Tante assenze per Allegri: non recupera Chiellini, fuori Dybala (problema al flessore) e anche De Sciglio (dolore al ginocchio). Ci saranno Bernardeschi e Rugani, chiamato subito al centro della difesa visto che si è fermato nuovamente Bonucci.

A sinistra Pellegrini. Straordinari per Vlahovic nonostante i dubbi del tecnico bianconero: farà coppia con Morata, Kean dalla panchina. Nzola alza bandiera bianca: ci sarà Manaj, di rientro dalla squalifica, al centro dell’attacco. Squalificati Amian e Kiwior e Sala infortunato. In mediana Maggiore e Bastoni dovrebbero agire ai lati di Bourabia.

Diretta Juventus-Spezia disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Celta-Maiorca (Liga) – DAZN

19:00 Pumas-Mazatlan (Liga MX) – ONEFOOTBALL

19:00 Paços Ferreira-Porto (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

20:45 Diretta Napoli-Milan (Serie A) – DAZN

Spalletti verso il recupero, almeno per la panchina, di Anguissa e Lozano che hanno svolto lavoro col gruppo per due giorni di fila. In mediana spazio comunque a Ruiz con uno tra Lobotka e Demme. Sulla trequarti ballottaggio a destra tra Politano ed Elmas per completare il reparto con Zielinski e Insigne dietro ad Osimhen. Pioli in conferenza stampa ha detto che Ibra probabilmente sarà convocato. Più difficile che ci sia Romagnoli. In difesa spazio a Kalulu accanto a Tomori. Davanti dovrebbe partire Giroud prima punta. Kessie sulla trequarti.

Diretta Napoli-Milan disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Marsiglia-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21:00 Betis-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

