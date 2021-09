Dove vedere Napoli Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 11 settembre 2021 alle ore 18 italiane per la 3a giornata di Serie A 2021-22. Allegri in emergenza con la formazione visto che non avrà molto giocatori a disposizione: Kaio Jorge, Chiesa, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Alex Sandro, Dybala, Arthur. Presente invece Aaron Ramsey recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori in occasione della gara contro l’Empoli. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in due stagioni di fila in Serie A per la seconda volta, dopo il biennio 2012/13 – 2013/14.

potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in due stagioni di fila in Serie A per la seconda volta, dopo il biennio 2012/13 – 2013/14. La Juventus ha registrato un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato, nelle precedenti 51 stagioni di Serie A solo nel 2015/16 (1N, 2P) i bianconeri non avevano ottenuto alcuna vittoria nelle prime tre gare stagionali.

⚽ Dove vedere Napoli Juventus Diretta TV

Napoli Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita non sarà trasmessa da Sky.

⚽ Napoli Juventus Streaming Gratis

Napoli Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Napoli Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Niente da fare per Federico Chiesa, che dovrà rinunciare alla trasferta di Napoli in via precauzionale, e Cuadrado, alle prese con una gastroenterite. Tutti a casa anche i sudamericani Dybala, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Ancora out Arthur e Kaio Jorge. Recuperato il solo Aaron Ramsey: Allegri dovrà quindi inventarsi una nuova formazione viste le tante assenze.

Moise Kean è stato il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei 2020/21, dietro solo a Erling Haaland. Nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del PSG, Kean ha segnato 13 reti, tante quante ne aveva complessivamente realizzate nelle precedenti quattro stagioni giocate tra Serie A e Premier League con le maglie di Juventus, Verona ed Everton.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli Juventus

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme, Lobotka, Meret.

Luciano Spalletti potrebbe diventare solo il 2° allenatore nella storia del Napoli in Serie A a vincere tutte le prime tre gare di campionato, dopo Rafael Benítez (4/4 in quel caso nel 2013).

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Chiesa, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Alex Sandro, Dybala.

Massimiliano Allegri non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di campionato (4N, 3P); soltanto tre allenatori nella storia della Juventus hanno infilato una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A: Carlo Parola nel 1974 (11), Sandro Puppo nel 1956 (due volte, 13 e 8) e Virginio Rosetta nel 1938 (8).

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Verrà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani e Meli.

Alternative per vedere Napoli Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.