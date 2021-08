Ultime Notizie » A che ora gioca la Juve Oggi » JUVENTUS EMPOLI Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Juventus Empoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 28 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane per la 2a giornata di Serie A 2021-22. Allegri, dopo la partenza di CR7, è orientato verso il 4-3-3 con Dybala centravanti e Chiesa nel tridente con Kulusevski, il quale è in vantaggio su Morata. Szczesny atteso al riscatto dopo le papere di Udinese, difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. In mediana possibile Locatelli vertice basso con Bentancur e Bernardeschi interni, ma sale la candidatura di McKennie. Out Kaio Jorge, Arthur e Ramsey. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus Empoli in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus ha vinto 11 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli (1N) in Serie A, mantenendo la porta inviolata ben nove volte. La Juventus ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (0-1 contro il Benevento lo scorso marzo): l’ultima volta che ha subito due sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo risale al 1999 – non è invece mai successo in due gare interne.

La Juventus ha subito gol nelle ultime 15 partite di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha infilato una striscia più lunga con reti al passivo: 19 nell’aprile 2010 e 21 nell’ottobre 1955.

⚽ Dove vedere Juventus Empoli Diretta TV

Juventus Empoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

⚽ Juventus Empoli Streaming Gratis

Juventus Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Out Ramsey e Kaio Jorge, oltre ad Arthur. Chiesa dovrebbe rivedersi tra i titolari, con il dubbio Bernardeschi: se gioca l’azzurro si rivedrà il modulo di Udine, con Chiesa a destra, altrimenti spazio a Cuadrado in un 4-4-2 con Chiesa a sinistra. Ballottaggio Locatelli-Danilo in regia.

La prossima sarà la 300a presenza per Juan Cuadrado in Serie A – il colombiano ha segnato tre reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 85 presenze nella competizione (registrate in quattro anni solari differenti).

⚽ Le probabili formazioni di Juventus Empoli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Danilo, L Pellegrini, Ranocchia, Rabiot, McKennie, Morata. Indisponibili: Arthur, K Jorge, Ramsey.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, S Romagnoli, Marchizza; S Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Brignoli, Fiamozzi, Luperto, Viti, Crociata, Haas, Henderson, Zurkowski, Asllani, Ekong, Pinamonti. Indisponibili: Parisi.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo e Rocca. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Guida. Avar: Ranghetti.

Alternative per vedere Juventus Empoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.