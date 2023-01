Ultime Notizie » A che ora gioca la Juve Oggi » Anticipo Serie A, il Napoli asfalta la Juve: al Maradona è un massacro

DIRETTA CALCIO – Il Napoli di Spalletti ha battuto la Juventus di Allegri allo stadio Maradona con il risultato di 5-1 nell’anticipo della 18a giornata di Serie A stagione 2022-2023. Un risultato pesantissimo per i Bianconeri che sono crollati davanti una stupenda prestazione della capolista che adesso ha 10 puti di vantaggio proprio sulla Vecchia Signora. Un risultato impressionante calcolando il fatto che la Juve arrivava da 8 vittorie consecutive e senza subire gol. Protagonista della serata il capocannoniere Osimhen che firma una doppietta e sale a quota 12 gol in campionato.

La Juventus non subiva 5 gol in una sola partita in tutte le competizioni da quasi trent’anni: 30 maggio 1993, Pescara-Juventus 5-1. Il primo gol del Pescara era stato segnato da Massimiliano Allegri. Ecco Allegri nel dopo partita:

“Sconfitta meritata, ma il campionato è lungo. Dispiace per il presidente, ora bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie e centrare gli obiettivi”.

Il tabellino di Napoli-Juventus risultato esatto finale 5-1 (primo tempo 2-1)

Marcatori gol: 14′ Osimhen (N), 39′ Kvaratskhelia (N), 42′ Di Maria (J), 55′ Rrahmani (N), 65′ Osimhen (N), 72′ Elmas (N).

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (79′ Ndombelé); Politano (46′ Elmas), Osimhen (79′ Raspadori); Kvaratskhelia (89′ Lozano). Allenatore Spalletti.

Juventus (3-5-1-1) – Szczesny; Danilo (73′ Iling-Junior), Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli (56′ Paredes), Rabiot (83′ Soulé), Kostic; Di Maria (73′ Miretti), Milik (56′ Kean). Allenatore Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Ammoniti: Danilo (J).

Il Napoli è la terza squadra diversa in grado di conquistare 47 punti nelle prime 18 giornate di Serie A (Juventus 4 volte, Inter 1 occasione): in tutti i cinque precedenti la formazione è diventata campione a fine stagione.

diversa in grado di conquistare 47 punti nelle prime 18 giornate di Serie A (Juventus 4 volte, Inter 1 occasione): in tutti i cinque precedenti la formazione è diventata campione a fine stagione. Il Napoli ha vinto quattro sfide interne di fila contro la Juventus in Serie A come non accadeva dal periodo 2007-2011: per la prima volta gli azzurri hanno realizzato almeno 5 gol in casa contro i bianconeri.

quattro sfide interne di fila contro la Juventus in Serie A come non accadeva dal periodo 2007-2011: per la prima volta gli azzurri hanno realizzato almeno 5 gol in casa contro i bianconeri. Primo gol di Victor Osimhen contro la Juventus in Serie A al quarto tentativo: il nigeriano ha chiuso la quinta striscia di imbattibilità più lunga dei bianconeri nel massimo campionato (770 minuti).

al quarto tentativo: il nigeriano ha chiuso la quinta striscia di imbattibilità più lunga dei bianconeri nel massimo campionato (770 minuti). Khvicha Kvaratskhelia è uno dei tre giocatori capace di segnare almeno 7 gol e fornire almeno 7 assist nei cinque grandi campionati europei insieme al duo del Psg Neymar (11 gol, 10 assist) e Lionel Messi (8 gol, 10 assist).

è uno dei tre giocatori capace di segnare almeno 7 gol e fornire almeno 7 assist nei cinque grandi campionati europei insieme al duo del Psg Neymar (11 gol, 10 assist) e Lionel Messi (8 gol, 10 assist). Kvaratskhelia ha fornito un assist per 7 gol in questa stagione (2 nella partita), nessun giocatore ha fatto meglio in Serie A.

Il Napoli ha segnato in 16 delle proprie 18 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

Il Napoli ha segnato 10 gol con giocatori subentrati in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

Dove vedere Napoli-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane allo stadio Maradona di Napoli per il primo anticipo della 18a giornata di Serie A 2021-22. In totale sono 178 i confronti diretti tra le due squadre con 44 vittorie del Napoli, 50 pareggi e 84 successi della Juventus.

La Juventus ha trovato la rete nel corso del secondo tempo in tutte le ultime 4 partite esterne, vincendo sempre con il risultato di 0-1: tutti i gol sono arrivati dopo il 60esimo minuto di gioco (secondo tempo). La Juventus ha vinto le ultime 8 partite consecutive in campionato e senza subire gol. Il Napoli ha vinto le ultime 6 partite casalinghe consecutive. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 4 partite esterne. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: in tutta la storia della Serie A, solamente il Cagliari nel lontano 1966/67 aveva mantenuto la porta inviolata più volte della Juventus (12) nelle prime 17 partite di una stagione di campionato.

Napoli-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo avere segnato il gol di apertura contro la Sampdoria, il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen ha segnato cinque dei suoi ultimi sei gol prima del 25° minuto di gioco.

A provare a fermarlo sarà il portiere della Juventus, che ha mantenuto inviolata la propria porta in quattro scontri diretti in carriera contro il Napoli, ma solo uno in cui ha giocato per la Juventus.

Spalletti dovrebbe schierare l’undici tipo con i rientri dal 1′ di Rrahmani e Zielinski. Bremer rientra e si riprende il posto da titolare al centro della difesa tutta brasiliana. Se Chiesa dovesse essere al meglio potrebbe partire dal 1′ dopo oltre un anno, altrimenti ancora spazio a McKennie. A centrocampo potrebbe esserci una chance da titolare per Paredes, affiancato da Rabiot e Locatelli, mentre in avanti dovrebbe esserci Di Maria a supporto di Milik.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Arbitro: Doveri.

450a panchina in Serie A per Massimiliano Allegri, che diventerà l’ottavo tecnico a raggiungere questo traguardo da quando Opta raccoglie il dato (1983/84). Dall’altra parte Luciano Spalletti è ad una sola vittoria dall’eguagliare Carlo Ancelotti (275) per numero di successi in Serie A dal 1983/84 (Allegri è a 273).

Napoli-Juventus in TV, che canale?



Napoli-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita non sarà trasmessa da Sky. Aria di Scudetto allo stadio Maradona dove il Napoli, capolista con 44 punti e già campione d’inverno con due turni di anticipo, ha l’occasione di allungare ulteriormente battendo la Juventus seconda in classifica con 37 punti. La telecronaca di Napoli-Juventus su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Juventus Streaming Gratis senza Roja Live



Napoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’ultimo gol in Serie A di Federico Chiesa risale al 6 gennaio 2022, proprio contro il Napoli. Quella partenopea è inoltre la formazione contro cui l’attaccante della Juventus ha effettuato più tiri nella competizione (43 in 10 incontri).

Alternative per vedere Napoli-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.